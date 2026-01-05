Новини Наука та космос 05.01.2026 comment views icon

У Китаї знайшли артефакт віком близько 2000 років, який деякі дослідники характеризували як “найдавніший ПК” у світі. І ні, там не було ультраретро мікросхем.

Археологи зробили знахідку в гробниці періоду Західної Хань на території сучасного Сіньцзяну. Вони знайшли дерев’яну конструкцію, яку вважали звичайним інструментом для виробництва шовку. Але детальний аналіз показав, що цей стародавній ткацький верстат працює за принципами, схожими на двійкову систему числення. Він має складну механіку з важелями, рухомими частинами та системою керування візерунками, яка виконує заздалегідь задані інструкції.

Дослідники звернули увагу на модульну конструкцію. Одні частини приймають команди, інші виконують дії. Це нагадує сучасні системи введення та виведення. Тому в Інституті історії природничих наук Китаю порівняли верстат із тим, що ми сьогодні називаємо “залізо” і “програмне забезпечення”.

За даними Китайської асоціації науки і техніки, цей ткацький верстат може стати “найдавнішим ПК” у світі. Його датують періодом між 206 роком до н. е. та 9 роком н. е.

Китайці знайшли "найдавніший ПК" у світі віком 2000 років
Так званий “найдавніший ПК” / Китайський музей шовку

Ключовий момент цього інструменту це спосіб керування. Згідно зі звітом South China Morning Post, китайські вчені назвали це “повною логічною системою”. Верстат використовує спеціальні картки керування, які задають дії у форматі “так/ні”, “відкрити/закрити” або “увімкнути/вимкнути”. Це базові принципи тієї самої двійкової системи, на якій працюють сучасні комп’ютери.

Ці картки дозволяють верстату зберігати, зчитувати та послідовно виконувати інструкції. Саме тому дослідники говорять про найдавнішу форму програмного керування. Візерунки на шовку створюються не вручну, а через повторювані механічні дії. А такий метод є фактично механічним аналогом алгоритму.

При цьому вчені підкреслюють: це не ПК у сучасному сенсі. Верстат не електронний і не має процесора, мікросхем або оперативної пам’яті. Проте його архітектура і логіка роботи дуже близькі до принципів обчислювальної системи.

Особливо цікаво, що ця машина передує жакардовому ткацькому верстату 1804 року, який довгий час вважався попередником програмованих машин. Якщо висновки підтвердяться, це може змінити наше розуміння того, де і коли виникли основи програмування та двійкової системи, а також, що означає “найдавніший ПК”.

