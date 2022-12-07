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“Приготуйтеся плакати та закохуватись”: перші рецензії на фільм “Аватар: Шлях води”

“Приготуйтеся плакати та закохуватись”: перші рецензії на фільм “Аватар: Шлях води”

На початку грудня в Лондоні відбулася прем’єра довгоочікуваного блокбастера Джеймса Кемерона “Аватар: Шлях води”, а з нею з’явились і перші рецензії журналістів профільних іноземних видань.

Перший “Аватар” став одним із найдорожчих (витрачено 237 мільйонів доларів) і одним із найкасовіших фільмів усіх часів (зібрав неймовірні 2,92 мільярда доларів). Кінотворіння отримало три “Оскари” (зокрема нагороди за найкращу операторську роботу, візуальні ефекти та роботу художника-постановника), і, схоже, через 13 років Кемерон хоче перевершити цей успіх.

Кінорежисера фактично підписали на створення цілої франшизи: знімання третього “Аватару” уже завершили й він має вийти в прокат у 2024 році, ще два фільми заплановані на 2026 і 2028 роки.

Прем’єра другого фільму про мешканців планети Пандора вже відбулась у Лондоні, а глядачі одразу поділились своїми першими відгуками. 

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“Повільний початок, велика конструкція, неймовірно захоплива друга дія з великою кількістю крутих істот дарують годину неймовірно гарного, емоційно гострого екшену — достатнього, щоб відправити вас додому щасливим”, — пише Девід Сімс з The Atlantic.

Йоланда Мачадо з Entertainment Weekly підкреслила візуальні аспекти та назвала Кемерона “майстром технологій”, але зазначила, що це “трохи нагадало їй кілька інших фільмів”.

Амон Варманн з журналу Empire каже, що це “неоднозначна робота”, але — краща за перший фільм.

Ян Сендвелл із Digital Spy називає фільм “шедевром”, але має застереження: 

“Шлях води” є візуальним шедевром із широким використанням 3D і захоплюючими видами, але він страждає від непереконливої історії та занадто великої кількості персонажів. Проте Джеймс Кемерон об’єднав усе це для надзвичайного фіналу, сповненого емоцій і захопливих дій”.

Олександр Кардело з MovieZine додає, що фільм не вразив його, хоча і викликав сильні емоції:

“Хоча фільм насправді не перевершує очікувань, але має зворушливу сімейну драму. Ставки вищі. Нові симпатичні персонажі беруть на себе лідерство. Приготуйтеся плакати за CGI-китами та закохуватися в дітей Саллі. Три години ніколи не здавалися такими короткими”.

Перрі Немірофф із Collider назвала фільм “досить неймовірним” та відзначила гру акторів:

“Я очікувала, що Джеймс Кемерон підніме планку завдяки ефектам, і вони дійсно вражають. Один приголомшливий кадр за іншим. Дуже хочу переглянути фільм вдруге, щоб звернути увагу на деякі деталі. Під час першого перегляду — це, переважно, надзвичайно ефективне дослідження спільноти та сімейної динаміки. Акторський склад, який повернувся, чудовий, але новачки виділяються, особливо Британ Далтон у ролі Ло’ака”.

Події другого “Аватара” відбуваються більше ніж через десятиліття після сюжету першої частини; фільм розповість про Джейка, Нейтірі та їхніх дітей під час чергової битви за Пандору. В українському кінопрокаті “Аватар: Шлях води” з’явиться 15 грудня.

Раніше в інтерв’ю Джеймс Кемерон відзначив, що другий фільм «достобіса дорогий» і є «найгіршим бізнес-кейсом в історії кіно». Також він повідомив, що прибутковим його можна буде вважати лише у разі, якщо він стане «як мінімум третім або четвертим касовим фільмом в історії». Це означає, що «Аватар 2» має зібрати щонайменше $2 млрд.

Джеймс Кемерон каже, що «Аватар 2» для покриття витрат має зібрати щонайменше $2 млрд

Джерело: Esquire


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