“Приготуйтеся плакати та закохуватись”: перші рецензії на фільм “Аватар: Шлях води”

На початку грудня в Лондоні відбулася прем’єра довгоочікуваного блокбастера Джеймса Кемерона “Аватар: Шлях води”, а з нею з’явились і перші рецензії журналістів профільних іноземних видань.

Перший “Аватар” став одним із найдорожчих (витрачено 237 мільйонів доларів) і одним із найкасовіших фільмів усіх часів (зібрав неймовірні 2,92 мільярда доларів). Кінотворіння отримало три “Оскари” (зокрема нагороди за найкращу операторську роботу, візуальні ефекти та роботу художника-постановника), і, схоже, через 13 років Кемерон хоче перевершити цей успіх.

Кінорежисера фактично підписали на створення цілої франшизи: знімання третього “Аватару” уже завершили й він має вийти в прокат у 2024 році, ще два фільми заплановані на 2026 і 2028 роки.

Прем’єра другого фільму про мешканців планети Пандора вже відбулась у Лондоні, а глядачі одразу поділились своїми першими відгуками.

“Повільний початок, велика конструкція, неймовірно захоплива друга дія з великою кількістю крутих істот дарують годину неймовірно гарного, емоційно гострого екшену — достатнього, щоб відправити вас додому щасливим”, — пише Девід Сімс з The Atlantic.

it’s an Avatar movie: slow start, big build, incredibly involving second act with a ton of world building and cool creatures that blisses you way out, then an hour of screamingly good crystal clear emotionally trenchant action to send you home full and happy — David Sims (@davidlsims) December 6, 2022

Йоланда Мачадо з Entertainment Weekly підкреслила візуальні аспекти та назвала Кемерона “майстром технологій”, але зазначила, що це “трохи нагадало їй кілька інших фільмів”.

Амон Варманн з журналу Empire каже, що це “неоднозначна робота”, але — краща за перший фільм.

This movie sure is pretty to look at though. And on the whole, I like #TheWayOfWater more than #Avatar 2009, if for nothing else because it has less in your face white saviourism than the original. pic.twitter.com/7cJxEow0Xp — Amon Warmann (@AmonWarmann) December 6, 2022

Ян Сендвелл із Digital Spy називає фільм “шедевром”, але має застереження:

“Шлях води” є візуальним шедевром із широким використанням 3D і захоплюючими видами, але він страждає від непереконливої історії та занадто великої кількості персонажів. Проте Джеймс Кемерон об’єднав усе це для надзвичайного фіналу, сповненого емоцій і захопливих дій”.

Unsurprisingly, #AvatarTheWayOfWater is a visual masterpiece with rich use of 3D and breathtaking vistas. It does suffer from a thin story and too many characters to juggle, yet James Cameron pulls it together for an extraordinary final act full of emotion and thrilling action. pic.twitter.com/opr6CRyOwk — Ian Sandwell (@ian_sandwell) December 6, 2022

Олександр Кардело з MovieZine додає, що фільм не вразив його, хоча і викликав сильні емоції:

“Хоча фільм насправді не перевершує очікувань, але має зворушливу сімейну драму. Ставки вищі. Нові симпатичні персонажі беруть на себе лідерство. Приготуйтеся плакати за CGI-китами та закохуватися в дітей Саллі. Три години ніколи не здавалися такими короткими”.

While #AvatarTheWayOfWater doesn’t really exceed expectations, Cameron’s stunning sequel adds a touching family drama. The stakes are higher. New likeable characters take the lead. Prepare to cry for CGI whales and fall in love with the Sully kids. 3 hours never felt so short. — Alexander Kardelo (@dunerfors) December 6, 2022

Перрі Немірофф із Collider назвала фільм “досить неймовірним” та відзначила гру акторів:

“Я очікувала, що Джеймс Кемерон підніме планку завдяки ефектам, і вони дійсно вражають. Один приголомшливий кадр за іншим. Дуже хочу переглянути фільм вдруге, щоб звернути увагу на деякі деталі. Під час першого перегляду — це, переважно, надзвичайно ефективне дослідження спільноти та сімейної динаміки. Акторський склад, який повернувся, чудовий, але новачки виділяються, особливо Британ Далтон у ролі Ло’ака”.

As for the story, it’s A LOT of movie & I’m eager for a 2nd viewing to revisit some details, but on 1st watch, it’s a mighty effective exploration of community & family dynamics. Returning cast is great, but the newcomers are major standouts, particularly Britain Dalton as Lo’ak. pic.twitter.com/OtZXNr6zMw — Perri Nemiroff (@PNemiroff) December 6, 2022

Події другого “Аватара” відбуваються більше ніж через десятиліття після сюжету першої частини; фільм розповість про Джейка, Нейтірі та їхніх дітей під час чергової битви за Пандору. В українському кінопрокаті “Аватар: Шлях води” з’явиться 15 грудня.

Раніше в інтерв’ю Джеймс Кемерон відзначив, що другий фільм «достобіса дорогий» і є «найгіршим бізнес-кейсом в історії кіно». Також він повідомив, що прибутковим його можна буде вважати лише у разі, якщо він стане «як мінімум третім або четвертим касовим фільмом в історії». Це означає, що «Аватар 2» має зібрати щонайменше $2 млрд.

Джерело: Esquire