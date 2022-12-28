“Аватар: Шлях води” за 12 днів зібрав $1 млрд: з них $300 млн — у Північній Америці та $700 млн — міжнародна каса

Касові збори нового фільму Джеймса Кемерона “Аватар: Шлях води” менш ніж за два тижні досягли позначки у мільярд доларів. Це поріг, який у 2022 році вдалося подолати лише двом кінороботам “Топ Ґан: Меверік” (1,48 мільярда доларів) та “Світ Юрського періоду: Домініон” (1,001 мільярда доларів).

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Найвищі показники по зборах фільму “Аватар: Шлях води” станом на понеділок на міжнародному ринку демонстрували Китай (104,5 млн доларів), Франція (60,5 млн доларів), Корея (55,4 млн доларів), Німеччина (41,5 млн доларів) та Індія (39,2 млн доларів). У вівторок, не враховуючи загальну суму вище, науково-фантастична епопея 20th Century Studios/Disney піднялася в Китаї до 108,7 мільйона доларів, місцева служба продажу квитків Maoyan знову збільшила свої прогнози, і тепер має остаточну суму в 170 мільйонів доларів.

#AvatarTheWayOfWater has crossed $1 Billion at the Global Box Office.. North America – $300 Million International – $700 Million — Ramesh Bala (@rameshlaus) December 28, 2022

Нині сиквел “Аватара” є 3-м найкасовішим фільмом 2022 року та 4-м найпопулярнішим фільмом за епоху пандемії. Таким чином, фільм обігнав за глобальним рейтингом “Доктор Стрендж в мультивсесвіті божевілля“.

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Однак неясно, чи досягне фільм високого порогу успіху, який Кемерон публічно встановив для нього. Режисер сказав, що “Шлях води” був настільки дорогим у виробництві – згідно зі звітами бюджет перевищив 400 мільйонів доларів – що він має стати третім чи четвертим за величиною фільмом усіх часів, щоб окупитись (тобто зібрати близько 2 мільярдів доларів світових касових зборів).

Перший “Аватар” 2009 року, як відомо, досить скромно дебютував у прокаті США, але продовжував домінувати на ринку протягом кількох місяців. Зрештою він став найкасовішим фільмом усіх часів. З урахуванням кількох перевидань за останнє десятиліття фільм зібрав 785 мільйонів доларів у США та 2,9 мільярда доларів у всьому світі. “Месники: Завершення” ненадовго обігнав його, перш ніж незабаром повернув цей титул фільму Кемерона.

Дія сиквелу відбувається більш ніж через десять років після подій першого фільму і слідує за головними героями Джейком Саллі та Нейтірі, які намагаються врятувати свою планету Пандору від нашестя людей з Землі. Кемерон роками працював з технологіями та представив фільм з ультрасучасною частотою кадрів — у Японії з нею подекуди не впорались проєктори, кінотеатри виявилися не готовими до 48 кадрів на секунду та змушені були повернути глядачам гроші.