Марк Цукерберг став третьою найбагатшою людиною світу з $186,9 млрд і обійшов Ілона Маска

Марк Цукерберг випередив Ілона Маска і став третьою найбагатшою людиною у світі. Ще на початку березня Маск займав перше місце в індексі мільярдерів Bloomberg, але спустився на четверте після повідомлення про скасування виходу (що Маск пізніше спростував). Також на початку тижня стало відомо, що постачання автомобілів Tesla впали за останні три місяці.

Цього року статки Маска скоротилися на $48,4 млрд, тоді як Цукерберг додав додатково отримав $58,9 млрд. Акції Meta стрімко зростають і встанови новий рекорд у п’ятницю. Це перший випадок, коли Цукерберг увірвався до трійки лідерів рейтингу найбагатших людей з 16 листопада 2020 року, коли його статки становили $105,6 млрд, а статки Маска становили $102,1 млрд. Зараз капітал Маска становить $180,6 млрд, а Цукерберга — $186,9 млрд.

Цього року акції Tesla впали на 34%, що є найгіршим показником в індексі S&P 500. На це вплинуло глобальне уповільнення попиту на електромобілі, зростання конкуренції в Китаї та проблеми з виробництвом у Німеччині. Meta тим часом зросла на 49% завдяки високим квартальним прибуткам та цікавості до ініціатив компанії щодо ШІ. Це п’ятий найкращий результат в S&P 500.

Статок Маска може зазнати ще більшого удару після того, як суддя в Делавері скасував його винагороду в Tesla на $55 млрд. Bloomberg Billionaires Index продовжує використовувати опціони з цього пакету у своїх розрахунках його багатства. Бернар Арно, голова гіганта розкоші LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, і засновник Amazon.com Inc. Джефф Безос займають перші два місця в рейтингу Bloomberg зі статками $223,4 млрд і $207,3 млрд відповідно.