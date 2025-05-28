Marvel втратить $100 млн на «Громовержцях» — другий найгірший реліз MCU після «Марвелів»

Marvel

Початково фільм «Громовержці» про команду антигероїв, які стають чимось на кшталт нових Месників, позиціонувався як ключовий елемент п’ятої фази MCU і поворотний момент у всесвіті з потенційним касовим успіхом. Утім, попри потужну маркетингову компанію і схвальні перші відгуки, реальність виявилась куди гіршою.

Згідно з World of Reel, з моменту релізу «Громовержці» заробили $181 млн в міжнародному і $174 у «домашньому» прокаті, тож наразі є великі сумніви, чи досягне фільм загальної каси хоча б у $400 млн. В попередніх розрахунках профільні медіа наводили як точку беззбитковості суму в $500 млн, тож очікується, що фільм принесе Marvel втрату щонайменше $100 млн.

Для порівняння, попередній реліз «Капітан Америка: Чудесний новий світ» заробив для студії $415 млн — сума, яка не вражає за стандартами Marvel, але наразі виглядає куди сильнішою за наступника. Очевидно, «Громовержці» вже не переплюнуть «Марвелів» з Брі Ларсон, які завершили прокат із катастрофічними $205 млн, але звання другого найгіршого релізу в MCU поки утримують доволі впевнено.

«Громовержці» — це фільм про таку собі антигеройську заміну Месникам, яка має врятувати світ (фактично, версія «Загону самогубців» DC у баченні Marvel), який залучив на головні ролі Флоренс П’ю (Олена Бєлова), Себастіана Стена (Бакі Барнс), Девіда Гарбора (Червоний Вартовий), Вайатта Рассела (Джон Вокер), Ханну Джон-Кеймен (Привид), Джулію Луї-Дрейфус (графиня Валентина Аллегра де Фонтейнін) та ін.

Слід зазначити, що фільм, окрім того, що містить купу персонажів росіян, після релізу втрапив у скандал своєю сценою після титрів, яка пропонувала охрестити нових «Месників», як AvengerZ — з відсиланням до зумерів, або покоління Z (хоча для українців ця згадка містить зовсім інакший контекст, який не врахували в Disney).

Раніше бос Disney Боб Айгер назвав «Громовержців» першим успішним прикладом нової стратегії Marvel, яка передбачає створення меншої кількості фільмів з фокусом на якість. Якщо це так, то страшно уявити, що на нас чекає далі. Нагадаємо, що цього літа в кінотеатрах вийде ще один новий фільм Marvel — «Фантастична четвірка: Перші кроки», тоді як на 2026 рік студія запланувала всього два кінопроєкти, «Людина-павук 4» та «Месники: Судний день».