Новини Технології 30.06.2025 о 16:33 comment views icon

Масштабування AMD FSR випробували на відеокарті NVIDIA 2012 року — що з цього вийшло

author avatar

Андрій Русанов

Автор сайту

Масштабування AMD FSR випробували на відеокарті NVIDIA 2012 року — що з цього вийшло
Піддослідна Gigabyte GeForce GTX 660 / YouTube, GCS Hardware
Розділ Технології виходить за підтримки

Технологія AMD FSR формально підтримує NVIDIA GeForce GTX 660, але чи підвищить продуктивність такого антикваріату сучасне ПЗ? Ютубер перевірив.

YouTube-канал GCS Hardware протестував GTX 660 у кількох іграх — тих, що підтримують та не підтримують FSR: Counter-Strike 2, GTA V, Cyberpunk 2077 та Doom (2016). Очікувано, Counter-Strike виявилася найшустрішою та показала близько 80-90 FPS у роздільній здатності 1080p на найнижчих налаштуваннях. Використання FSR не дало жодного покращення FPS, попри рендеринг зі значно нижчою внутрішньою роздільною здатністю, у збалансованому або продуктивному режимах.

Cyberpunk 2077, хто б міг уявити, показала найгіршу продуктивність лише з 10 FPS, та 15 на найнижчих у 1080P. Режим продуктивності FSR 2.1 зміг підняти продуктивність до 20 FPS, але гра зрештою перестала працювати, спроба закінчилася чорним екраном. XeSS та FSR 3.1 практично не працювали, а XeSS знизила частоту кадрів до 1 FPS.

Відеокарта вийшла 13 років тому та мала в основі архітектуру NVIDIA Kepler на чипі GK106, виготовленому на 28-нм техпроцесі TSMC, з 960 ядрами шейдерів, 80 блоками TMU, 24 блоками ROPS, 384 КБ кешу L2, тактовою частотою 1032 МГц та TDP 140 Вт. На її борту встановлено 2 ГБ пам’яті GDDR5 на 192-бітній шині, з пропускною здатністю 144,2 ГБ/с. Мінімальні вимоги Intel XeSS обмежені серією GTX 10. Зі свого боку, AMD рекомендує серію GTX 10 і вище для використання FSR.

Як можна побачити, використання FSR у Cyberpunk 2077 та CS:2 демонструє, що GTX 660 надто стара для ефективної роботи з сучасними технологіями масштабування. Іронія в тому, що технології, як FSR чи DLSS, які забезпечують додаткову продуктивність, найкраще працюють саме на більш-менш продуктивних відеокартах.

Джерело: Tom’s Hardware

Розділ Технології виходить за підтримки

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Популярні новини

Перший тест процесора NVIDIA N1X — обганяє Core Ultra 9 285HX та Ryzen AI MAX+ 395
Відеокарти Sycom отримали кулери Noctua — RTX 5070 Ti, 5070 та 5060 Ti
NVIDIA RTX 3080 Ti та AMD Ryzen 7 3800X за $30 — американець купив ПК в комісійці

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати

Я підтверджую те, що мені 21 рік або більше, і погоджуюсь з усіма політиками сайту ITC.ua