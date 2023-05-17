«Меню», «Покер фейс», «Кіборги»: MEGOGO назвав найпопулярніший контент у 1-му кварталі 2023-го

Медіасервіс MEGOGO представляє рейтинг популярності контенту серед користувачів платформи за 1-й квартал 2023 року. Відмічається, кількість переглядів фільмів українського виробництва зросла 3,3 раза в порівнянні з аналогічним періодом 2022 року.
У категоріях «фільми» «серіали» «дитячий контент», «шоу», «аудіоконтент» представлені по ТОП-10 проєктів, що відібрані за загальною тривалістю переглядів/прослуховувань у годинах на медіасервісі MEGOGO. «Фільми у покупці» відібрані за кількістю проданих фільмів у штуках, а «спортивні події» – за кількістю переглядів.
Найпопулярніші фільми за категоріями на MEGOGO
Поштучна покупка (TVOD)
Американський фільм жахів з елементами комедії «Меню», цифрова прем’єра якого відбулась в Україні у січні 2023 року, очолює рейтинг. До п’ятірки цієї категорії також увійшли науково-фантастичний «Аватар», супергеройський фільм за коміксами видавництва Marvel Comics «Чорна пантера: Ваканда назавжди», українсько-польська історична драма «Щедрик» та супергеройський фільм заснований на однойменних коміксах DC Comic — «Чорний Адам».
Передплата (SVOD)
Найпопулярнішими фільмами у передплаті стали американський трилер «Покер фейс», український ігровий фільм «Снайпер. Білий Ворон (Розширена версія)», та сімейна різдвяна комедія «Сам удома».
Безкоштовний перегляд (AVOD)
У ТОП-10 найпопулярніших безкоштовних кінострічок увійшло 4 проєкти українського виробництва, які присвячені історичним подіям: «Кіборги», «Іловайськ 2014. Батальйон «Донбас», «Донбас» та «Крути 1918».
Українське виробництво
Лідером серед фільмів українського виробництва на MEGOGO є «Снайпер. Білий Ворон (Розширена версія)». Друге та третє місця у рейтингу займають «Максим Оса та золото Песиголовця», «Я працюю на цвинтарі». До десятки також увійшли фільми про війну та дві комедії.
Найпопулярніші серіали на MEGOGO
Передплата (SVOD)
ТОП-10 найпопулярніших серіалів у передплаті на платформі MEGOGO відкривають постапокаліптичний серіал «Ходячі мерці», український іронічний серіал «Дільничний з ДВРЗ» та «Отець Браун».
Безкоштовний перегляд (AVOD)
Серед найпопулярніших серіалів доступних на MEGOGO на безкоштовній основі 9 з 10 — українського виробництва. Серед лідерів телесеріали «Папаньки», «Моя улюблена Страшко», «Кріпосна», «Плут», «Бункер», «Джек і Лондон», «Найгірша подруга», «Зцілення коханням», «За правом любові». Лише один іноземний проєкт, а саме шведсько-датський детективний серіал «Міст» увійшов у топ, зайнявши другий щабель.
Популярний дитячий контент на MEGOGO
У категорії анімаційних фільмів першу пʼятірку посідають «Зоотрополіс», «Крижане серце», «Ваяна», «Тачки» та «Корпорація монстрів».
Серед мультсеріалів, які вподобали маленькі глядачі у перегляді за передплатою, першу трійку очолюють культовий «Губка Боб Квадратні Штани», «Щенячий патруль» та «Черепашки-ніндзя».
У категорії мультсеріалів, доступних на медіасервісі до перегляду безкоштовно, до ТОП-10 увійшов український мультсеріал «Пес Патрон».
Шоу, що дивились найбільше на MEGOGO
У цій категорії представлені всі жанри, за виключенням новинних та спортивних проєктів.
Найпопулярніший аудіоконтент на MEGOGO AUDIO
Розділ «Аудіо» містить бібліотеку легального аудіоконтенту: подкасти, аудіокниги та аудіосеріали, серед яких є і проєкти власного виробництва.
Найпопулярніші спортивні події на MEGOGO
Найпопулярнішою подією серед футбольних вболівальників на MEGOGO став матч збірної України проти збірної Англії у кваліфікації до Євро 2024, який відбувся 26 березня. Наступні сім щаблів також посідають футбольні події Ліги Європи, Ліги Чемпіонів та Ла Ліги. Весь ТОП-10 виглядає наступним чином: