Новини Софт 17.05.2023 о 19:50

«Меню», «Покер фейс», «Кіборги»: MEGOGO назвав найпопулярніший контент у 1-му кварталі 2023-го

Вадим Карпусь

Автор новин

Медіасервіс MEGOGO представляє рейтинг популярності контенту серед користувачів платформи за 1-й квартал 2023 року. Відмічається, кількість переглядів фільмів українського виробництва зросла 3,3 раза в порівнянні з аналогічним періодом 2022 року.

Курс EXCEL ДЛЯ БІЗНЕСУ
Вивчіть, як ефективно використовувати Excel у вашому бізнесі для збору, аналізу та візуалізації даних.
Дізнатись про курс

У категоріях «фільми» «серіали» «дитячий контент», «шоу», «аудіоконтент» представлені по ТОП-10 проєктів, що відібрані за загальною тривалістю переглядів/прослуховувань у годинах на медіасервісі MEGOGO. «Фільми у покупці» відібрані за кількістю проданих фільмів у штуках, а «спортивні події» – за кількістю переглядів.

Найпопулярніші фільми за категоріями на MEGOGO

Поштучна покупка (TVOD)

Американський фільм жахів з елементами комедії «Меню», цифрова прем’єра якого відбулась в Україні у січні 2023 року, очолює рейтинг. До п’ятірки цієї категорії також увійшли науково-фантастичний «Аватар», супергеройський фільм за коміксами видавництва Marvel Comics «Чорна пантера: Ваканда назавжди», українсько-польська історична драма «Щедрик» та супергеройський фільм заснований на однойменних коміксах DC Comic — «Чорний Адам».

«Меню», «Покер фейс», «Кіборги»: MEGOGO назвав найпопулярніший контент у 1-му кварталі 2023-го

Передплата (SVOD)

Найпопулярнішими фільмами у передплаті стали американський трилер «Покер фейс», український ігровий фільм «Снайпер. Білий Ворон (Розширена версія)», та сімейна різдвяна комедія «Сам удома».

«Меню», «Покер фейс», «Кіборги»: MEGOGO назвав найпопулярніший контент у 1-му кварталі 2023-го

Безкоштовний перегляд (AVOD)

Курс
СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ
Дізнайтесь на курсі про ефективні стратегії продажів та реклами. Та займайте лідируючі позиції на ринку!
Дізнатись про програму навчання
boat

У ТОП-10 найпопулярніших безкоштовних кінострічок увійшло 4 проєкти українського виробництва, які присвячені історичним подіям: «Кіборги», «Іловайськ 2014. Батальйон «Донбас», «Донбас» та «Крути 1918».

Українське виробництво

Лідером серед фільмів українського виробництва на MEGOGO є «Снайпер. Білий Ворон (Розширена версія)». Друге та третє місця у рейтингу займають «Максим Оса та золото Песиголовця», «Я працюю на цвинтарі». До десятки також увійшли фільми про війну та дві комедії.

«Меню», «Покер фейс», «Кіборги»: MEGOGO назвав найпопулярніший контент у 1-му кварталі 2023-го

Найпопулярніші серіали на MEGOGO

Передплата (SVOD)

ТОП-10 найпопулярніших серіалів у передплаті на платформі MEGOGO відкривають постапокаліптичний серіал «Ходячі мерці», український іронічний серіал «Дільничний з ДВРЗ» та «Отець Браун».

Безкоштовний перегляд (AVOD)

Серед найпопулярніших серіалів доступних на MEGOGO на безкоштовній основі 9 з 10 — українського виробництва. Серед лідерів телесеріали «Папаньки», «Моя улюблена Страшко», «Кріпосна», «Плут», «Бункер», «Джек і Лондон», «Найгірша подруга», «Зцілення коханням», «За правом любові». Лише один іноземний проєкт, а саме шведсько-датський детективний серіал «Міст» увійшов у топ, зайнявши другий щабель.

«Меню», «Покер фейс», «Кіборги»: MEGOGO назвав найпопулярніший контент у 1-му кварталі 2023-го

Популярний дитячий контент на MEGOGO

У категорії анімаційних фільмів першу пʼятірку посідають «Зоотрополіс», «Крижане серце», «Ваяна», «Тачки» та «Корпорація монстрів».

Серед мультсеріалів, які вподобали маленькі глядачі у перегляді за передплатою, першу трійку очолюють культовий «Губка Боб Квадратні Штани», «Щенячий патруль» та «Черепашки-ніндзя».

«Меню», «Покер фейс», «Кіборги»: MEGOGO назвав найпопулярніший контент у 1-му кварталі 2023-го

У категорії мультсеріалів, доступних на медіасервісі до перегляду безкоштовно, до ТОП-10 увійшов український мультсеріал «Пес Патрон».

«Меню», «Покер фейс», «Кіборги»: MEGOGO назвав найпопулярніший контент у 1-му кварталі 2023-го

Шоу, що дивились найбільше на MEGOGO

У цій категорії представлені всі жанри, за виключенням новинних та спортивних проєктів.

Курс ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ІНТЕР'ЄРУ 3D MAX.
Піднімайте інтер'єр до нових висот з візуалізацією в 3D MAX!
Більше про курс

«Меню», «Покер фейс», «Кіборги»: MEGOGO назвав найпопулярніший контент у 1-му кварталі 2023-го

Найпопулярніший аудіоконтент на MEGOGO AUDIO

Розділ «Аудіо» містить бібліотеку легального аудіоконтенту: подкасти, аудіокниги та аудіосеріали, серед яких є і проєкти власного виробництва.

11

Найпопулярніші спортивні події на MEGOGO

Найпопулярнішою подією серед футбольних вболівальників на MEGOGO став матч збірної України проти збірної Англії у кваліфікації до Євро 2024, який відбувся 26 березня. Наступні сім щаблів також посідають футбольні події Ліги Європи, Ліги Чемпіонів та Ла Ліги. Весь ТОП-10 виглядає наступним чином:

«Меню», «Покер фейс», «Кіборги»: MEGOGO назвав найпопулярніший контент у 1-му кварталі 2023-го


Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати