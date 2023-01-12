Mercedes у 2024 році відмовиться від бренду електроавто EQ — Handelsblatt

Mercedes-Benz збирається відмовитися від торгової марки EQ, після того, як наступне покоління компактних автомобілів з’явиться на ринку в кінці 2024 року, повідомляє німецька газета Handelsblatt з посиланням на джерела в компанії.

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Офіційно автовиробник новину не підтвердив, однак такий крок виглядає цілком логічно, оскільки Mercedes планує взагалі відмовитись від використання двигунів внутрішнього згорання до 2030 року. Усі нові моделі автовиробника з 2025 року працюватимуть виключно на електричних батареях, на цей перехід компанія виділила 40 млн євро.

Про створення бренду EQ німецький автовиробник вперше заявив у 2016 році, а свою першу модель, електричний позашляховик EQC, випустив у 2019-му.

Нагадаємо, що у жовтні 2022-го ЄС затвердив повну заборону на продаж нових автомобілів з ДВЗ. Основні вимоги документа полягають у тому, щоб до 2030 року нові легкові автомобілі зменшили викиди CO2 на 55%, а фургони — на 50% (в обох випадках ці викиди порівнюються з рівнями 2021 року). До 2035 року вказані транспортні засоби повинні скоротити викиди CO2 на 100%.

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Німецька автомобільна промисловість раніше різко критикувала ініціативу, пояснюючи свою невдоволеність нестачею зарядних станцій для електромобілів в Європі — всупереч тому, що для підтримки переходу на електричні автомобілі Єврокомісія включила у план стимулювання розвитку зарядної інфраструктури (до 2025 року країни-члени ЄС мають облаштувати публічні зарядні станції на відстані не більше 60 кілометрів на основних автомобільних шляхах). Зрештою, ЄС очікує 3,5 мільйона нових зарядних станцій до 2030 року і 16,3 мільйона — до 2050 року.

Наприкінці минулого року ще один німецький автовиробник Volkswagen оголосив, що тепер контролює найбільшу в Європі мережу зарядних станцій для електромобілів через свою дочірню компанію Elli. Зараз мережа налічує 400 000 зарядних пристроїв у 27 країнах — ще півтора року тому їх кількість була вдвічі меншою.

Джерело: Reuters