Volkswagen став найбільшим оператором зарядних станцій для електромобілів у Європі — понад 400 000 пристроїв у 27 країнах

Volkswagen оголосив, що тепер контролює найбільшу в Європі мережу зарядних станцій для електромобілів через свою дочірню компанію Elli. Зараз мережа налічує 400 000 зарядних пристроїв у 27 країнах — ще півтора року тому їх кількість була вдвічі меншою.

Європа наполегливо просувала впровадження електромобілів, і, своєю чергою, інвестувала у розширення інфраструктури, яка підтримує електричні транспортні засоби. Кошти спрямовували як державні установи, так і приватні спонсори, одним із яких і є Volkswagen.

Elli — дочірня компанія Volkswagen — це не оператор мережі зарядних станцій, а скоріше платформа, що дозволяє клієнтам легко підключати та заряджати різні пристрої від інших операторів. Згідно з пресрелізом Volkswagen, 400 000 зарядних пристроїв, які є частиною мережі Elli, контролюються понад 800 постачальниками. Що, за словами VW, робить зарядну мережу “швидкою та простою у використанні й, перш за все, доступною по всій Європі”.

Останнє доповнення до мережі Volkswagen Elli відбулося в Північній Європі, де Volkswagen об’єднав близько 24 000 станцій Vattenfall у Німеччині, Нідерландах, Норвегії та Швеції, а також 1000 зарядних точок високої потужності (HPC), якими керує голландська компанія Fastned у Нідерландах, Німеччині, Великій Британії, Бельгії, Франції та Швейцарії. Ця остання угода слідує за багатьма іншими — з IONITY, BP Pulse тощо — що, зокрема, забезпечило компанії непогані позиції у Великій Британії та Ірландії, де BP Pulse інвестувала в розміщення майже 7000 зарядних пристроїв.

Зростання кількості та доступності інфраструктури для заряджання електромобілів — важливий крок, адже хвилювання про запас ходу та зарядний пристрій є одними з найпоширеніших проблем власників електромобілів. Між тим, відсоток електромобілів на європейському ринку зріс і зараз наближається до точки, коли вони більше не будуть субсидуватися. Лише у вересні Tesla зареєструвала 29 367 автомобілів Model Y у Європі, що на 227% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Компанія Маска з невеликим відривом випереджає незмінно популярний Peugeot 208 на другому місці та Dacia Sandero на третьому.

У травні 2022 року CEO Volkswagen своєю чергою заявив, що має намір обігнати Tesla за обсягами продажу електромобілів до 2025 року.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня країни ЄС досягли політичної згоди щодо законодавства, яке фактично заборонить виробництво нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння та повністю усуне викиди вуглецевого газу від транспорту. Рішення ЄС, як одного з найбільших у світі торговельних майданчиків та місця розташування деяких із найбільших виробників автомобілів, матиме величезний вплив на світовий транспорт, ще сильніше підштовхнувши галузь до повністю електричного майбутнього. Тепер закон має офіційно схвалити Рада ЄС і Парламент (хоча очікується, що будуть внесені лише незначні зміни).

We did it, we hebben een deal! Vanaf 2035 zijn nieuwe auto’s en bestelwagens klimaatvriendelijk en worden schone auto’s toegankelijker voor iedereen. pic.twitter.com/BYsTErbwaZ

— Jan Huitema (@jhuitema) October 27, 2022