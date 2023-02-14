Воєнна епопея Ґая Річі “Міністерство неджентльменської війни” з Генрі Кавіллом у головній ролі вийде у 2024 році

13 лютого у Туреччині стартували знімання фільму “Міністерство неджентльменської війни”/The Ministry of Ungentlemanly Warfare з Генрі Кавіллом, Ейсою Гонсалес (“Швидка допомога”) та Генрі Ґолдінгом (“Джентльмени”) у головних ролях.

Ґай Річі взяв на себе не лише режисерську роботу, а й написання сценарію у співпраці з Арашем Амелєм, Полом Тамасі та Еріком Джонсоном на основі книги Демієна Льюїса “Міністерство неджентльменської війни: Як таємні війни Черчилля підпалили Європу та породили сучасні тіньові операції”.

У центрі історії — реальні події Другої світової війни та таємний бойовий підрозділ Вінстона Черчилля та Яна Флемінга, що використовував нетрадиційні й “неджентльменські” методи боротьби, щоб подолати нацистів. Як повідомляє Deadline, режисер розглядає проєкт як франшизу.

“Мені пощастило співпрацювати з Ґаєм в багатьох фільмах протягом багатьох років, і він завжди створює те, чого жадає глядач — оригінальні, насичені подіями твори. Я радий знову об’єднатися, щоб привести “Міністерство” та його чудовий акторський склад до аудиторії”, — сказав Адам Фогельсон, віцеголова Lionsgate Motion Picture Group.

Продюсером проєкту виступить Джеррі Брукгаймер, відомий за кінематографічними хітами “Топ Ґан: Меверік” та франшизою “Пірати Карибського моря”, разом з Чадом Оманом, Айваном Аткінсоном, Джоном Фрідбергом, Скоттом ЛаСтайті, Демієном Льюїсом та росіянкою ольгою філіпук.

Lionsgate буде поширювати фільм в США, а Prime Video оброблятиме міжнародні релізи. У кінотеатрах стрічка з’явиться у 2024 році.

Раніше Генрі Кавілл повідомив, що поки не повернеться до ролі “Супермена” та “Відьмака”, однак візьме участь у створенні серіальної екранізації Warhammer 40K для Amazon. За чутками актор вів переговори щодо участі у проєкті Анни де Армас (“Білявка”).

Джерело: Collider, Deadline