Язик не повертається назвати таку консоль портативною

У шанувальників портативних консолей небагато шансів пограти на топовій відеокарті NVIDIA. Цей мод демонструє своїми розмірами, чому.

Користувач китайської соціальної мережі Bilibili Qingchen DIY створив 12,5-дюймову консоль у форматі портативної. Пристрій здається надо масивним, але пропонує те, чого не мають інші — потужний процесор та відеокарту рівня ноутбука.

Система базується на шасі Tongfang з 24-ядерним процесором Intel Core i9-14900HX у парі з мобільною відеокартою GeForce RTX 4090. Як топові ігрові ноутбуки, консоль може запускати ігри в 4K. Вони відтворюються на 12,5” IPS-панелі Dell з відповідною роздільною здатністю. Переносний ПК оснащений 64 ГБ пам’яті DDR5-5600 з можливістю розширення та 2 ТБ PCIe 4.0 NMVe SSD.

Фактично це і є ноутбук, перетворений на умовно портативний пристрій (з огляду на розміри) — материнська плата та система охолодження запозичені безпосередньо з ноутбука. Це спростило дизайн і дозволило модеру зосередитися на корпусі та інтеграції контролерів.

На відео автор продемонстрував ігрові сесії God of War, Horizon Forbidden West та Cyberpunk 2077 у 4K (остання важко дається комерційним моделям навіть у 1080p). Оскільки система охолодження залишилася незмінною, температура відеокарти трималася нижче 72 °C зі споживанням до 174 Вт. Для кращої продуктивності “портативний” пристрій використовує зовнішнє джерело живлення, але має вбудований акумулятор місткістю 50 Вт·год.

Проте портативні консолі все ж потребують спеціалізованого “заліза”. Технічно NVIDIA може адаптувати свій майбутній процесор N1 для них. Як відомо, наразі заплановані його варіанти для ноутбуків і настільних комп’ютерів.

Джерела: El Chapuzas Informatico, VideoCardz