«Мисливці на привидів: Крижана імперія» дебютував із $45 млн у США, ледь перевершивши попередній фільм франшизи

У міжнародному прокаті фільм заробив скромні $16,4 млн, а в національному — $45,2 млн, довівши глобальні касові збори до $61 млн.

Водночас, як зазначає Variety, заробітки у Північній Америці ледь випереджають попередній фільм франшизи — «Мисливці на привидів: З того світу», який у 2021 році дебютував із $44 млн на етапі післяпандемічного відновлення кінотеатрів. До того ж у «Крижаної імперії» більший бюджет ($100 млн на виробництво і ще мільйони на рекламу), тож стрічка має значно перевершити дохідність попередника ($204 млн при бюджеті у $75 млн), аби виправдати свою вартість. Очікується, що фільм виграє від весняних канікул, однак на заваді може стати сильний конкурент — «Ґодзілла та Конґ: Нова імперія», який дебютує цього тижня.

«Мисливці на привидів: Крижана імперія» отримав суперечливі оцінки від глядачів — на Rotten Tomatoes критики оцінили фільм у 43%, тоді як аудиторія була більш приязною із 85%.

«‎Крижана імперія», заснована на класичному фільмі Айвана Райтмана «Мисливці за привидами» 1984 року, є п’ятим фільмом у серії та слідує за «Мисливцями на привидів: З того світу». За сюжетом сім’я Спенглерів повертається до легендарної пожежної частини Нью-Йорка, щоб об’єднатися з оригінальними «Мисливцями за привидами», які створили надсекретну дослідницьку лабораторію, і врятувати світ від другого Льодовикового періоду.

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Серед акторського складу — Білл Мюррей, Керрі Кун, Пол Радд, Фін Вулфгард, Маккенна Грейс, Селеста О’Коннор, Логан Кім, Ден Ейкройд, Ерні Хадсон та Енні Поттс, а також Кумайл Нанджіані та Паттон Освальт. Райтман виступає продюсером проєкту. Гіл Кенан став режисером та написав сценарій разом з Джейсоном Райтманом.

«Дюна: Частина друга» тим часом залишалася на другому місті у прокаті в США, додавши до внутрішніх касових зборів $17,6 млн зі зниженням на 37% у порівнянні з попереднім вікендом. Загалом за три тижні з моменту дебюту науково-фантастична епопея заробила $574 млн у всьому світі ($341 млн у міжнародному та $233 млн у національному прокаті).

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