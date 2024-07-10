На Apple TV+ вийшов серіал «Санні» / Sunny — Sci-Fi драма з Рашидою Джонс і домоботом

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На Apple TV+ дебютував серіал «Санні» із першими двома епізодами — доступними для перегляду з українськими субтитрами.

Серіал «Санні» створений за мотивами твору Коліна О’Саллівана «The Dark Manual» і розповідає про молоду американку Сюзі (Рашида Джонс), яка живе у Кіото і раптово втрачає сина та чоловіка в авіакатастрофі. Її розрадою стає Санні — класичний домашній робот, якого створила компанія її загиблого чоловіка.

«Хоча спочатку Сюзі обурюється спробами Санні заповнити порожнечу в її житті, поступово між ними зав’язується несподівана дружба. Разом вони розкривають темну правду про те, що насправді трапилося з родиною жінки».

Окрім Рашиди Джонс у серіалі зіграли Хідетоші Нісідзіма, Джуді Онгг та Джун Кунімура. Шоуранерка проєкту — Кейт Робінс.

Нові епізоди «Санні» виходитимуть щосереди, наступна (з загалом 10) — 17 липня.

Трейлер

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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