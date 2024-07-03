На Netflix вийшов новий «Поліцейський з Беверлі-Гіллз» — Едді Мерфі у ролі Акселя Фоулі після 30-річної перерви

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Четвертий фільм з серії «Поліцейський з Беверлі-Гіллз» відсьогодні доступний для перегляду на Netflix — в українському дубляжі в тому числі.

Події фільму, згідно з офіційним синопсисом, відбуваються за 40 років з моменту, коли Аксель Фоулі взявся за свою першу справу. На цей раз поліцейському у виконанні Едді Мерфі доведеться рятувати життя своєї доньки (Тейлор Пейдж), об’єднавшись із новим партнером (Джозеф Гордон-Левітт) і старими колегами Біллі Роузвудом (Джадж Рейнгольд) і Джоном Таггартом (Джон Ештон).

Також серед акторського складу з’являються Пол Райзер, Бронсон Піншо і Кевін Бейкон.

Джеррі Брукгаймер, автор оригінального «Поліцейського з Беверлі-Гіллз», продюсував фільм, режисером виступив Марк Маллой, а сценаристами — Вілл Білл, Том Гормікан і Кевін Еттен.

У ролі Акселя Фоулі Мерфі вперше з’явився в 1984 році, а після того, як стрічка стала найкасовішою на той рік, за нею слідували два продовження — останнє дебютувало в кінотеатрах 30 років тому.

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