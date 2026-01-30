Amazon опублікувала перший сезон "Фолаут" на своєму YouTube

Кадр з серіалу "Фолаут" / Amazon

Відсьогодні й до 11 лютого перший сезон “Фолаут” можна переглянути на офіційному YouTube-каналі Amazon Prime Video.





На цей час доступні 4 з 8 епізодів англійською мовою. Решту додадуть 30 та 31 січня (по два епізоди щодня). Весь сезон буде доступний для трансляції до 11 лютого.

Раніше Amazon пропонувала перший сезон до безплатного перегляду всі користувачам смарттелевізорів Samsung. Обидві пропозиції безумовно кращі, аніж спроба компанії нагадати події “Фолаут” у відеопідсумку, згенерованому ШІ.





Серіал “Фолаут” — це екранізація серії однойменних відеоігор Bethesda Game Studios. Його дія розгортається через 200 років після ядерного вибуху: частина людей перебуває в сховищах, тоді як решта вимушена лишатись на поверхні разом з мутантами та злочинцями. Серед основних персонажів: жителька сховища 33 Люсі Маклін (Елла Пернелл), лицар Братства сталі Максимус (Аарон Мотен) та Гуль (Волтон Гоггінс).

Нагадаємо, що перший сезон “Фолаут” зібрав 65 млн глядачів за 16 днів і мав на той час другий рекордний результат в історії Prime Video після “Перснів влади”. Другий стартував на сервісі 16 грудня, однак цього разу Amazon змінила тактику випуску: замість повноцінного релізу всіх епізодів, вони виходять по одному щотижня. Наразі для перегляду доступні сім, восьмий і фінальний вийде на платформі 3 лютого.

Події нового сезону розгортаються навколо культової ігрової локації Нью-Вегас, а флешбеки Купера Говарда потрохи розкривають реальні плани Vault-Tec. Раніше в Amazon відзвітували, що другий сезон “Фолаут” став шостим за популярністю сезоном на платформі, а саме шоу — третій найкращим із тих, що отримали продовження, після “Перснів влади” та “Річера”.

Третій сезон “Фолаут” вже отримав зелене світло від Prime Video, а виконавчий продюсер Джонатан Нолан заявив в інтерв’ю IGN, що хоче, аби шоу “повернулося в ефір якомога швидше”, тож зйомки розпочнуть на 2 місяці раніше запланованої дати.