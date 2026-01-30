Новини Кіно 30.01.2026 comment views icon

Amazon опублікувала перший сезон "Фолаут" на своєму YouTube

author avatar

Катерина Левицька

Редактор новин

Amazon опублікувала перший сезон "Фолаут" на своєму YouTube
Кадр з серіалу "Фолаут" / Amazon

Відсьогодні й до 11 лютого перший сезон “Фолаут” можна переглянути на офіційному YouTube-каналі Amazon Prime Video.


На цей час доступні 4 з 8 епізодів англійською мовою. Решту додадуть 30 та 31 січня (по два епізоди щодня). Весь сезон буде доступний для трансляції до 11 лютого.

Amazon опублікувала перший сезон "Фолаут" на своєму YouTube

Раніше Amazon пропонувала перший сезон до безплатного перегляду всі користувачам смарттелевізорів Samsung. Обидві пропозиції безумовно кращі, аніж спроба компанії нагадати події “Фолаут” у відеопідсумку, згенерованому ШІ.


Серіал “Фолаут” — це екранізація серії однойменних відеоігор Bethesda Game Studios. Його дія розгортається через 200 років після ядерного вибуху: частина людей перебуває в сховищах, тоді як решта вимушена лишатись на поверхні разом з мутантами та злочинцями. Серед основних персонажів: жителька сховища 33 Люсі Маклін (Елла Пернелл), лицар Братства сталі Максимус (Аарон Мотен) та Гуль (Волтон Гоггінс).

Amazon оновила графік виходу серіалу "Фолаут": останні два епізоди вийдуть раніше

Нагадаємо, що перший сезон “Фолаут” зібрав 65 млн глядачів за 16 днів і мав на той час другий рекордний результат в історії Prime Video після “Перснів влади”. Другий стартував на сервісі 16 грудня, однак цього разу Amazon змінила тактику випуску: замість повноцінного релізу всіх епізодів, вони виходять по одному щотижня. Наразі для перегляду доступні сім, восьмий і фінальний вийде на платформі 3 лютого.

Події нового сезону розгортаються навколо культової ігрової локації Нью-Вегас, а флешбеки Купера Говарда потрохи розкривають реальні плани Vault-Tec. Раніше в Amazon відзвітували, що другий сезон “Фолаут” став шостим за популярністю сезоном на платформі, а саме шоу — третій найкращим із тих, що отримали продовження, після “Перснів влади” та “Річера”.

Третій сезон “Фолаут” вже отримав зелене світло від Prime Video, а виконавчий продюсер Джонатан Нолан заявив в інтерв’ю IGN, що хоче, аби шоу “повернулося в ефір якомога швидше”, тож зйомки розпочнуть на 2 місяці раніше запланованої дати.

Спецпроєкти
VoIPTime: як працює українська платформа, яка конкурує з CISCO і Avaya
Міць титана: у Алло з'явилась серія смартфонів REDMI Note 15. Вони стійкі до падінь та довго тримають заряд

Funko Pop заспойлерили 2 сезон “Фолаут” фігурками нового Цезаря та Хауса

Популярні новини

arrow left
arrow right
ТОП-2025 від Google: українців найбільше цікавили "Графік відключення світла", шоу "Холостяк" та "Гра в кальмара 2"
Bethesda хоче, щоб ви грали у Fallout 5 протягом “600 годин”
Дизайнера Fallout 3 ледь не забрали в поліцію, коли він "розвідував" локації для гри
Знайдено унікальну попередню збірку Fallout: New Vegas з 2 ГБ вирізаного контенту
"Дім дракона", "Ліхтарі" та "Дюна": відеоанонс серіалів НВО, що вийдуть у 2026 році
Рон Перлман отримав "$40 і сендвіч" за озвучку першої Fallout
Рекорд Netflix: "Дивні дива" зібрали 59,6 млн переглядів за 5 днів
Акторка "Фолаут" планує пограти в GTA 6, але найбільше любить "розслабляючу" гру для PS4
З тим самим гумором і жорстокістю: серіал "Хлопаки" анонсував власну відеогру
"Канон — це те, що відбувається в шоу": творці "Фолаут" пояснили, чому в 2 сезоні не буде фіналу "в стилі New Vegas”
Актор Зоро з серіалу "Ван Піс" обійшов 350+ гравців на турнірі з карткової One Piece
Серіал "Володар перснів" завершив зйомки 3-го сезону за 4 місяці: коли реліз?
З'явився розклад 5-го сезону серіалу "Хлопаки": два епізоди одразу, решта — раз на тиждень
Працівника Amazon з Північної Кореї викрили через високу затримку введення з клавіатури
Amazon оновила графік виходу серіалу "Фолаут": останні два епізоди вийдуть раніше
На Netflix вийшов фільм "Дивні дива: Остання пригода" — з українською озвучкою
Нова "Гра престолів": Apple зніме фентезі-серіал за книгами Брендона Сандерсона
Рейтинг серіалу "Дивні дива" обвалився на 5 сезоні: 58% на Rotten Tomatoes та антирекорд з 5,9 бала на IMDb
IMDb назвав кращі фільми та серіали 2025 року: лідирують "Супермен" та "Білий лотос"
Замість равлика — Тодд Говард: модер Fallout 4 змусив боса Bethesda вбивати гравців
Тодд Говард оголосив новий канон: “Fallout 5 існуватиме у світі подій серіалу “Фолаут”
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати