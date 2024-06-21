На сенсорний Apple MacBook 2011 року встановили планшетну Windows XP — було складно, але працює ідеально

Ютубер Michael MJD встановив Windows XP на теж не найновіший модифікований Apple MacBook 2011 року з сенсорним екраном, про який він раніше зробив окреме відео. Ідеєю було встановити планшетну Windows XP та змусити працювати сенсорний інтерфейс.

Очікувано, ентузіаст отримав багато головного болю та невдач. Операційна система Windows XP для планшетів враховує, яке апаратне забезпечення використовується для встановлення. Якщо інсталятор виявляє несумісне обладнання, він вирішує встановлювати звичайну Windows XP без функцій планшета. Тож Майклу довелося використовувати спеціальний ISO, щоб розблокувати їх.

Природно, були й проблеми з драйверами. Ютубер намагався змусити працювати та відкалібрувати сенсорний екран, але щоразу, коли він запускав інсталятор, програма вирішувала, що ліцензію було змінено, і миттєво закривався. Через деякий час експериментатор виявив, що в кінці текстового файлу ліцензії було пошкодження, що й заважало встановити драйвер. Після виправлення Майкл зміг встановити інструмент калібрування та майже ідеально налаштувати сенсорний екран.

Він використав Boot Camp, щоб налагодити роботу решти драйверів, і який напрочуд добре впорався з налаштуванням Windows XP під MacBook. Усі медіаклавіші на MacBook працювали, звук відтворювався нормально. Єдиною проблемою був графічний драйвер, який довелося завантажити безпосередньо з сайту NVIDIA, зоб змусити його працювати.

Коли усе було налаштовано, вінтажний ноутбук Apple продемонстрував функції планшета з Windows XP, зокрема гру Ink Ball, яка працює на сенсорному екрані. Потім, за традицією свого каналу, він запустив на пристрої оригінальну гру Half-Life. Майкл залишив посилання на всі матеріали, які використовував.

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Джерело: XDA

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