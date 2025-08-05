Новини Кіно 05.08.2025 comment views icon

Найгірший фільм всіх часів? "Війна світів" від Universal отримала 0% на Rotten Tomatoes і 3,1 бали на IMDb

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Катерина Даньшина

Редактор новин

Найгірший фільм всіх часів? "Війна світів" від Universal отримала 0% на Rotten Tomatoes і 3,1 бали на IMDb
Кадр з фільму "Війна світів" (2025)

Науково-фантастичний фільм “Війна світів” з Айсом К’юбом та Євою Лонгорією досяг рідкісного “успіху”, відзначившись катастрофічно низькими оцінками на більшостів з відомих платформ.

Ось, основні з них:

Оцінка IMDb, звісно, не дотягує до провальних 1.6 з 10 для “Білосніжки”, але сумновідомий рімейк з Рейчел Зеглер хоча б дотягнув до 38% та 70% на Rotten Tomatoes.

“Війна світів” від Universal, яка днями вийшли на стримінговому сервісі Amazon Prime Video — це чергова екранізація роману Герберта Веллса про вторгнення інопланетян, після фільму за участі Джина Баррі 1958 року і “спілбергівської” версії з Томом Крузом 2005 року. На цей раз знята у форматі “screenlife”, тобто всі події стрічки показуються на екранах комп’ютерів або телефонів.

К’юб тут постає у ролі Вілла Редфорда, експерта Міністерства внутрішньої безпеки, який відстежує потенційні загрози за допомогою програми масового спостереження, доки одного разу атака невідомої особи не змушує його замислитися, чи не приховує уряд щось від нього… і від решти світу.

“Проєкт міг би бути жахливішим, якби компанія, яка його випускає, Amazon, ще не досягла світового панування”, —  пишуть в рецензії Variety. “Навіть з передплатою Prime вам доведеться висидіти дві хвилини реклами, щоб переглянути ще 90 хвилин з того, що можна вважати повнометражною рекламою для всього, що пов’язано з Amazon”.

Зрежисував фільм Річ Лі, а знімання відбувались ще у 2020 році, в часи пандемії. Наразі “Війна світів” приєднується до переліку з менш ніж 50 фільмів, які отримали 0% на Rotten Tomatoes — поряд з “Поліцейською академією 4” та “Горцем 2”.

З цікавого, у трейлері фільму можна побачити кадр із текстом “все гірше, ніж ви думаєте”. Ну що ж, тут нічого й додати.

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