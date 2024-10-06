Налітай на пахлаву: Android 16 отримала кодову назву

Джерело повідомляє, що Android 16 Baklava дебютує на конференції Google I/O 2025. Цього разу Google не дотримується алфавітного порядку версій.
Android 15 ще не вийшла на телефонах Google Pixel (хоча з’явилася на деяких Vivo), а компанія вже працює Android 16. Google має звичку використовувати назви десертів: Android 14 називалася «Торт догори дном» (Upside Down Cake), а Android 15 — «Торт з ванільним морозивом» (Vanilla Ice Cream Cake). Android 16 має кодову назву «Пахлава» (Baklava).
Раніше Google дотримувався алфавітного порядку у кодових назвах Android 14. зараз мала б бути назва на «W», але щось пішло не так. У зв’язку з початком розробки Android 16 компанія встановила кодову назву для версії SDK платформи. У версії AOSP Android для поля min_sdk_version встановлюється значення Baklava.
Нагадаємо, для поля min_sdk_version для Android 15 було встановлено VanillaIceCream. Коли ОС досягла своєї першої віхи стабільності платформи, назву було змінено з VanillaIceCream на Android 15.
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Джерела: Android Authority, 91mobiles
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