Netflix змінив стать ключового лиходія в серіалі "Відьмак"

Акторка Наомі Баттрік зіграє жіночу версію нільфгаардського генерала Менно Коегорна в 5-му сезоні “Відьмака” — Міну Коегорн.

В книгах Анджея Сапковського, Коегорн — це один із видатних і найбільш відомих полководців Імперії Нільфгаарду, що служив за часів правління Емгира вар Емрейса. Менно брав участь у битві під Бренною, яка буде включена до п’ятого сезону в “певному вигляді”, на що раніше натякав каст Шані.

До “Відьмака” Наомі Баттрік грала головну роль в серіалі “Джеймстаун”.

Серед решти нового акторського складу: Тетяна Нардоне (Елора), Клер Коган (Каріна), Райлі Вудворд (Тавіш) та Надія Альбіна (Пеґґі).

П’ятий сезон наразі перебуває на етапі знімань і очікується до релізу за рік. Четвертий стартує на Netflix 30 жовтня, одразу з усіма епізодами та спецвипуском про банду Щурів. Згідно з офіційним синопсисом, новий сезон оповідає про те, як Ґеральт, Єнніфер та Цірі подорожують спустошеним війною Континентом окремо. Якщо вони зможуть прийняти та очолити групи, у яких опиняються, “у них є шанс пережити бойове хрещення — і віднайти одне одного”.

В обох сезонах Ґеральта зіграє Ліам Хемсворт після відходу з шоу Генрі Кавілла. Раніше новий актор зізнався, що рік не заходив в соцмережі, аби уникнути хейту від фанів. Зазначимо, що перший тизер четвертого сезону “Відьмака” на цей час зібрав понад 100 тис. дизлайків.

Нагадаємо, що з 30 вересня в Україні стартують продажі книги “Відьмак: Роздоріжжя круків” в українському перекладі від видавництва КСД.

