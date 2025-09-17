Невмирущі AM4 та Zen 4: AMD представила 4 процесора для старої і нової платформи

Новини Пристрої 17.09.2025 comment views icon

AMD запустила нову лінійку процесорів для настільних ПК. І так, платформа Socket AM4 досі залишається актуальною — на офіційному сайті компанії з’явився новий процесор Ryzen 5 5600F, заснований на архітектурі Zen 3. Щоправда, після того як профільні видання почали активно повідомляти про це, сторінку із чипом швидко видалили.

Окрім цього, AMD офіційно представила кілька нових процесорів серії Ryzen 9000F на базі архітектури Zen 5, які вже орієнтовані на сучасну платформу Socket AM5. Якщо говорити про систему найменувань AMD, то буква F у назві означає відсутність інтегрованої графіки (на відміну від Ryzen 9000G з потужним GPU).

Така стратегія давно використовується і Intel: чипи, у яких інтегрована графіка не пройшла валідацію, але решта компонентів працюють справно, компанія випускає як окремі моделі без інтегрованого GPU. Перевага для споживача проявляється у нижчій ціні. Але є й суттєвий недолік: для виводу зображення обов’язково потрібна дискретна відеокарта, оскільки саме інтегрований графічний процесор відповідає за відеовихід і мультимедійні задачі. Технічні характеристики нових процесорів AMD Ryzen 9000F представлені в наступній таблиці.

Модель Ядра / Потоки Базова частота Максимальна частота Boost Кеш (L2+L3) TDP
AMD Ryzen 7 9700F 8 / 16 3,8 ГГц До 5,5 ГГц 40 МБ 65 Вт
AMD Ryzen 5 9500F 6 / 12 3,8 ГГц До 5,0 ГГц 38 МБ 65 Вт
AMD Ryzen 5 5600F 6 / 12 3,0 ГГц До 4,0 ГГц 35 МБ 65 Вт

AMD також представила нові рішення для бізнес-сегменту, розширивши лінійку Ryzen PRO. В асортимент увійшли моделі серії Ryzen 9000 PRO та Ryzen 7000 PRO. Ці пристрої засновані на архітектурі Zen 4. До серії Ryzen PRO 9000 увійшли Ryzen 9 PRO 9945, Ryzen 7 PRO 9745 та Ryzen 5 PRO 9645, а серія Ryzen PRO 7000 представлена лише однією новинкою Ryzen 5 PRO 7745. Технічні характеристики нових процесорів компанія навела у своїй документації.

Модель Ядра / Потоки Базова частота Максимальна частота Boost Кеш (L2+L3) TDP
AMD Ryzen 9 PRO 9945 12 / 24 3,4 ГГц До 5,4 ГГц 76 МБ 65 Вт
AMD Ryzen 7 PRO 9745 8 / 16 3,8 ГГц До 5,4 ГГц 40 МБ 65 Вт
AMD Ryzen 5 PRO 9645 6 / 12 3,3 ГГц До 4,3 ГГц 38 МБ 65 Вт
AMD Ryzen 5 PRO 7745 6 / 12 3,3 ГГц До 4,3 ГГц 22 МБ 65 Вт

Джерело: neowin

