AMD дразнит новыми процессорами с архитектурой Zen 3, подтверждая их выход в этом году





AMD еще раз подтвердила, что разработка процессоров на новой микроархитектуре Zen 3 идет по графику, и первые продукты (читай: массовые настольные CPU Ryzen 4000 платформы AM4) выйдут в этом году. Соответствующее заявление сделала генеральный директор AMD Лиза Су в видеоролике, посвященному старту продаж ускоренных 7-нм процессоров AMD Ryzen 3000XT.

Выпуск XT-версий процессоров Ryzen 3000 компания AMD приурочила к годовщине 7/7 — 7 июля 2019 года компания одновременно вывела на рынок 7-нм CPU Ryzen 3-го поколения GPU Radeon 5000. Весьма примечательно, AMD упомянула о Zen 3 в ролике, посвященном Ryzen 3000XT. К настоящему моменту AMD не раз говорила, что планирует выпустить первые процессоры на новой архитектуре Zen3 в этом году, но ни разу не конкретизировала, будут это потребительские Ryzen или серверные EPYC.

На видео Лиза Су говорит, что процессоры Zen 3 выглядят отлично в лабораториях и готовятся выйти на рынок в конце года. Первым носителями новой архитектуры Zen 3, кроме потребительских Ryzen 4000 (Vermeer) — сменщиков нынешних Ryzen 3000 (Matisse), также станут серверные процессоры EPYC 3-го поколения (Milan), которые заменят собой нынешние EPYC 2-го поколения (Rome). Буквально на днях один из таких чипов был впервые замечен в «дикой природе». Что же касается потребительские Ryzen 4000, серийный выпуск этих CPU на 7-нм мощностях TSMC должен стартовать уже в следующем месяце.

Источник: Videocardz