Ніколас Кейдж таки з’явився в образі Супермена — щоправда, у фанатському трейлері скасованого фільму DC “Superman Lives”

Анімаційна студія Lazy Droid Studio у фанатському трейлері фільму DC “Супермен живий”/ Superman Lives здійснила давню мрію Ніколаса Кейджа та його прихильників — показала як актор міг би виглядати у ролі Супермена.

Реальні зйомки “Superman Lives”, заснованого на історії, початково наданій режисером Кевіном Смітом (“Клерки”), планували розпочати у 1998 році. Головну роль мав зіграти Ніколас Кейдж, а в режисерському кріслі міг посидіти Тім Бертон. Утім Warner Bros. не погодилась з бюджетом, який пропонувався за сценарієм Веслі Стріка, а далі, спробувавши співпрацю з іншим письменником Деном Гілроєм, взагалі відмовилась від проєкту.

Проблеми, з якими стикнулися під час виробництва, згодом детально описали у документальному фільмі “Загибель фільму “Супермен живий”: Що трапилось?”/The Death of “Superman Lives”: What Happened?

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І хоча історія про те, як Кейдж ледь не отримав свій власний фільм про Супермена, стала легендарною, фанати побачили лише кілька передсерійних фото актора у плащі Людини зі сталі. Тепер ми маємо й анімаційний трейлер, у якому головний лиходій Брейніак отримує повідомлення від Лекса Лютора, перш ніж Супермен Кейджа здіймається у небо.

Давній фанат коміксів Ніколас Кейдж раніше заявляв, що саме він покликав Бертона у проєкт, а не навпаки. Також актор казав, що має “чітке бачення свого персонажа”.

Уже після скасування проєкту, Кейдж продовжував демонструвати свою прихильність до персонажа: у 2005 році свою другу дитину актор назвав Кел-Ел на честь оригінального криптонівського імені Супермена.

У 2018 році Кейдж отримав шанс озвучити Супермена у “Юні титани, вперед!” — майже за 20 років після того, як вперше був закріплений за цією роллю. Його син Кел-Ел також озвучив у роботі молодого Брюсселі Вейна.

Кевін Сміт також розглядав Кейджа на роль злодія Бізарро у теж скасованому шоу-антології DC “Strange Adventures”, яке мало зосередитись на менш відомих героях всесвіту.

Раніше Генрі Кавілл підтвердив, що усе-таки не повернеться до ролі Супермена в майбутніх проєктах DC. Джеймс Ганн нині пише сценарій фільму про “Людину зі сталі” і зазначає, що проєкт буде зосереджений на молодих роках героя, тому його зіграє більш юний актор.

Режисер Джефрі Джейкоб Абрамс та сценарист Та-Нехісі Коатес також розробляють фільм про Супермена із темношкірим актором в головній ролі “Black Superman”.

Джерело: Screenrant