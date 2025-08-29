Новини Софт 29.08.2025 comment views icon

Нові документи Microsoft Word автоматично зберігатимуться в "хмарі"

Depositphotos

Microsoft Word вирішив змінити правила гри — тепер документи автоматично “летітимуть” у хмару.

Віднині усі нові документи автоматично зберігатимуться в хмарі — в OneDrive або іншому сховищі, яке обере сам користувач. Автозбереження вмикати більше не доведеться: воно працюватиме за замовчуванням, каже Рауль Муньос, менеджер з продуктів команди спільних служб та інтерфейсів Office у Microsoft. Правда нагадує оновлення рік тому, коли Windows 11 почала примусове резервне копіювання OneDrive?

Функцію тестують в програмі попереднього доступу Microsoft 365. За словами компанії, вона має прибрати ризик втрати документів і зробити їх доступними з будь-якого пристрою — Android, iOS чи через браузер. Хоча питання, чи правда ризиків не буде? Нещодавно користувач OneDrive втратив дані за 30 років роботи, а його запити ігнорували.

Приклад автосейву в Microsoft Word

Нові документи у Word тепер отримуватимуть назву з датою створення, а не стандартний шаблон із цифрами наприкінці. Користувачі зможуть змінити стандартне місце збереження, а також вимкнути автоматичне створення файлів у хмарі, якщо віддадуть перевагу локальному варіанту.

Як це працює показано нижче на скриншотах

Нові документи Microsoft Word автоматично зберігатимуться в "хмарі"Нові документи Microsoft Word автоматично зберігатимуться в "хмарі"Нові документи Microsoft Word автоматично зберігатимуться в "хмарі"Нові документи Microsoft Word автоматично зберігатимуться в "хмарі"Нові документи Microsoft Word автоматично зберігатимуться в "хмарі"

Рішення Microsoft доволі очікуване: останні роки компанія активно просуває OneDrive. Автозбереження за замовчуванням і нав’язливі нагадування у Windows вже підштовхують користувачів до переходу на хмару. Тепер же нове правило робить локальне збереження менш зручним, ніж використання OneDrive. Власне тому частина користувачів розкритикувала нововведення:

“Здається, кожні кілька років Microsoft додає ще один крок, який користувачам доводиться проходити, щоб дістатися до своїх файлів. Раніше все було просто — диск C одразу був перед очима”, — пише користувач.

Компанія останнім часом встигла оновити Excel, де тепер зведені таблиці автоматично оновлюватимуться. А для “провідника” Windows 11 анонсували багато оновлень, зокрема швидкий доступ до користувацьких папок і меню AI Actions. Крім OneDrive, Microsoft активно просуває Copilot, який здатний бачити ваш екран. Його вже тестують в браузері.

Джерело: Microsoft

