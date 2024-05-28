«Ножі наголо: Прокинься, мрець» — зірки «Корони» та «Прісцилли» зіграють у продовженні детективної франшизи з Денієлом Крейґом

Джош О’Коннор і Кейлі Спейні збираються приєднатися до третьої частини детективної франшизи «Ножі наголо», яку анонсували кількома днями раніше.

О’Коннор зіграв принца Чарльза у серіалі «Корона» на Netflix, а також відзначився головною роллю у «Суперниках» Луки Гуаданьїно, а Спейні раніше грала дружину Елвіса Преслі в байопіку Софії Копполи «Прісцилла» та з’являлась у «Громадянській війні» A24 (Кейлі також очолює акторський склад майбутнього науково-фантастичного фільму жахів «Чужий: Ромул»).

Раян Джонсон повертається до режисури та написання сценарію, а також виступить продюсером «Ножі наголо 3» — разом з Рамом Бергманом.

Денієл Крейґ повернеться до ролі детектива Бенуа Блана, однак подробиці сюжету поки тримають в таємниці. Виробництво фільму «Ножі наголо: Прокинься, мрець» має стартувати найближчим тижнями, а дебют на стримінгу запланований на 2025 рік.

Попередня частина франшизи «Ножі наголо: Скляна цибуля» вийшла на Netflix у 2022 році — до цього стримінг підписав рекордну угоду на $450 млн про виробництво двох сиквелів для оригінального хіта 2019 року.

Джерело: Deadline