banner
Новини Технології 26.09.2025 comment views icon

NVIDIA відкрила Audio2Face за ліцензією MIT: технологія створює 3D-анімацію обличчя у реальному часі

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

NVIDIA відкрила Audio2Face за ліцензією MIT: технологія створює 3D-анімацію обличчя у реальному часі

NVIDIA оголосила, що її технологія Audio2Face тепер доступна розробникам ігор за ліцензією з відкритим кодом.

За допомогою штучного інтелекту цей інструмент створює анімацію обличчя в реальному часі, включно з та синхронізацію губ на основі аудіосигналу. Аналізуючи фонеми, інтонацію та емоційний тон, Audio2Face генерує дані для 3D-персонажів, щоб зробити міміку виразнішою та реалістичнішою.

Модель вже має підтримку плагінів Autodesk Maya та Unreal Engine 5. NVIDIA також випускає SDK, навчальну платформу та приклади наборів даних. Розробники зможуть точно налаштовувати наявні моделі або адаптувати їх для власних проєктів. Доступні моделі включають як регресійні, так і дифузійні варіанти для синхронізації губ, а також мережу Audio2Emotion, яка вивчає відтворення емоцій за голосом.

NVIDIA відкрила Audio2Face за ліцензією MIT: технологія створює 3D-анімацію обличчя у реальному часі

Щобільше, розробники ігор вже використовують цю технологію. Серед партнерів NVIDIA — Codemasters, GSC Game World, NetEase, Perfect World, Convai, Inworld AI, Reallusion, Streamlabs та UneeQ. Здатність системи обходити процес традиційного захоплення робить її привабливим варіантом для студій, які потребують швидшого виробничого процесу.

NVIDIA описує Audio2Face як частину ширшого набору інструментів RTX Kit на базі штучного інтелекту для розробників, який також включає SDK нейронного стиснення текстур та глобального освітлення. Випускаючи його за відкритою ліцензією, компанія запрошує розробників, дослідників та студентів адаптувати та розширити технологію для ширшого кола застосувань, не тільки для ігор.

Популярні новини

arrow left
arrow right
Збройні сили України зʼявляться в тактичному шутері Squad
У Borderlands 4 знайшли локацію, яка відкрито глузує з ексвласника Gearbox
NVIDIA та AMD віддаватимуть США 15% доходів від продажу чипів ШІ в Китай, — Трамп підтвердив
У Steam стартував розподаж польських ігор — Dying Light, Ghostrunner та інші зі знижками до 90%
Геймер розкрив 12-річну загадку GTA 5, яка від початку була "ключем" до 100% завершення гри
Тотальне домінування: NVIDIA контролює 94% ринку дискретних відеокарт
Сатира із реального життя: вийшла гра One Man's Trash про чоловіка, що викинув 7500 біткоїнів на смітник
В Steam віддають хітову "магічну RPG" з рекордною знижкою -80%
Intel готує генерацію багатьох кадрів в XeSS: прямі згадки знайдені у драйвері
У Steam триває фестиваль 4X-стратегій — Stellaris, Age of Wonders та інші зі знижками до -90%
"Істоти, народжені для рабства". Хорнет з Hollow Khight: Silksong виявилася расисткою
Mafia: The Old Country отримала 76/100 на Metacritic — сильний сюжет, але "шаблонний геймплей"
Патч Elden Ring Nightreign з режимом на двох не вийде через землетруси на Камчатці
Трейлер Dying Light: The Beast показує утричі більше добивань — кожне, як фаталіті з Mortal Kombat
Гравець випадково пройшов Cyberpunk 2077 без покращень кіберімплантів
Elden Ring у 2D, де грають за фінального боса: в Steam вийшла гра The Dark Queen of Mortholme
В ідеальному пакуванні: NVIDIA RTX 5090 без процесора і пам'яті прийшла з французького Amazon
Прощавай, GeForce GTX 1060: NVIDIA припиняє підтримку Pascal і попередніх відеокарт
Рогалик в дусі Returnal: перший геймплей Saros розкриває мінливий світ Каркози і "другий шанс" Арджуна
Актор Resident Evil 2 душив себе для сцени смерті Леона — і ледь не вмер
У Steam стартував Фестиваль українських ігор — S.T.A.L.K.E.R. 2, Through the Nightmares та інші зі знижками до -90%
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати