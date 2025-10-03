Новини Україна 03.10.2025 comment views icon

Офіційні iPhone 17 в Україні зникають з магазинів — дефіцит чи боротьба з контрабандою?

Офіційні iPhone 17 В Україні зникають з магазинів: дефіцит чи боротьба з котрабандою?

Наразі iPhone 17 Pro Max та інші моделі нової лінійки смартфонів Apple практично неможливо придбати. Вони зникли з полиць та сайтів магазинів.

Менш ніж через тиждень після початку продажів “білих” iPhone 17 вже не дістати — ритейлери розпродали запаси з невеличких перших партій. Під час підготовки новини все ж вдалося знайти поодинокі пропозиції в магазинах (не факт, що насправді дійсні), але здебільшого вони доступні лише за передзамовленням, з конкретною датою наявності чи з повідомленням “Скоро у продажі!”.

Як розповіли джерела в галузі видання Oboz.ua, котре написало про ситуацію, виникнення дефіциту не пов’язане з ажіотажем чи зростанням купівельної спроможності українців. Секрет у першій партії пристроїв, котра буда доволі незначною та майже одразу закінчилася. Також можна припустити, що йдеться про маркетинговий хід зі створенням штучного дефіциту, але даних про це немає.

В Україні легальні iPhone протистоять конкуренції так званих “сірих” апаратів, ввезених незаконно. Втім, перекриття каналів контрабанди може призвести до дефіциту та стрімкого зростання ціни. За даними бізнес-омбудсмена Роман Ващука, належне митне оформлення отримують лише 21% iPhone. На це вказують дані реєстрації смартфонів — їх набагато більше, ніж було офіційно ввезено.

Фактична вартість для продавців легального товару з США набагато дорожча. Спочатку вони сплачують 10% мита, а в Україні з них відраховують ПДВ 20%. Тому навіть великі торгівельні мережі іноді не гребують додатковими партіями сумнівного походження. Також розповсюджена невидача фіскальних чеків та інші засоби ухиляння від податків.

За останньою інформацією, лінійка iPhone 17 має підвищену популярність, більшою, ніж прогнозувалося, а Apple розглядає підвищення виробництва. Тож дефіцит може мати й об’єктивне підґрунтя.

