Продажі iPhone 17 перевищили очікування: Morgan Stanley підвищує прогноз вартості акцій Apple

iPhone 17 Pro

Нова аналітична записка для інвесторів від Morgan Stanley відзначає кращий, ніж прогнозувалося, старт продажів лінійки iPhone 17. Схоже, що попри деякі проблеми з камерою та фарбуванням, нова серія смартфонів від Apple припала споживачам до смаку.

Після перших повідомлень про високий попит на iPhone 17 компанія Morgan Stanley надала нові підтвердження успіху старту продажів. За даними Investing.com, аналітик Сем Бугедда підсумував:

“Morgan Stanley підвищила цільову ціну для акцій Apple, що мають рейтинг Overweight, до $298 із попередніх $240 у четвер у записці для клієнтів, посилаючись на сильніший, ніж очікувалося, старт продажів iPhone 17”.

Продажі нових смартфонів розпочалися краще, ніж очікували аналітики.

“Цикл iPhone 17 виявився дещо сильнішим, ніж ми спершу прогнозували”, — зазначають аналітики Morgan Stanley. Вони додали, що хоча ринок уже частково заклав ці очікування в оцінку, все ж існує “позитивний тренд у прогнозах T12M, а ранні фактори успіху iPhone 17 дають нам більше оптимізму щодо циклу iPhone 18”.

Morgan Stanley підняв прогноз доходів від iPhone у 2026 фінансовому році на 4%. Це враховує 3% зростання продажів пристроїв та 1% підвищення середньої ціни. Очікується збільшення виробництва через високий попит на iPhone 17, iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max.

Попит на iPhone Air поки що складно оцінити, адже ця модель ще не вийшла в Китаї через регуляторні перепони. Водночас Morgan Stanley прогнозує зростання виробництва для трьох інших моделей: iPhone 17, 17 Pro та 17 Pro Max. Наразі у Китаї спостерігається високий попит на новинки, особливо на базову версію iPhone 17 з 256 ГБ вбудованого сховища. Сильні продажі в Китаї — гарна новина для інвесторів, які раніше хвилювалися через зростання популярності місцевих брендів і падіння частки Apple на ринку. У США ситуація на старті продажів теж показувала високий попит: у магазині Apple Online Store для деяких конфігурацій iPhone 17 терміни доставки зсунулися на 2-3 тижні. Добре продається і iPhone 17 Pro.

Ранній успіх лінійки iPhone 17 ще більше підживив очікування щодо потенціалу iPhone 18 наступного року. Morgan Stanley вважає, що головний драйвер продажів — величезна кількість старих iPhone, які користувачі готові замінити. А наступного року очікується ще більший ефект завдяки першому складаному iPhone та шести новим моделям у лінійці. Це, за прогнозами, забезпечить зростання доходів від iPhone у середньому на кілька відсотків щороку аж до 2027-го — і це навіть без урахування можливих переваг від штучного інтелекту.

Останній момент особливо цікавий. Фактично, успіх iPhone 17 підняв прогнози продажів iPhone 18 ще до врахування можливих переваг чи недоліків Apple у сфері штучного інтелекту.

З урахуванням усіх цих факторів, аналітики підняли свої прогнози прибутку Apple: на 2% у 2026 фінансовому році та на 6% у 2027-му. Відповідно цільова ціна акцій виросла до $298, що в 32 рази більше за прогнозований прибуток на акцію ($9,30) у 2027 році. Це на 6% вище, ніж середній прогноз інших аналітиків.

У “бичачому сценарії” (найоптимістичніший прогноз) Morgan Stanley вважає, що акції Apple можуть вирости до $376. Це можливо, якщо продажі перевищать 270 млн iPhone, а складані моделі та ШІ підштовхнуть попит ще сильніше.

Очікується, що Apple представить наступний квартальний фінансовий звіт наприкінці жовтня, тож тоді стане зрозуміліше, як реально показала себе лінійка iPhone 17.

Джерело: 9to5mac