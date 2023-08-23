OpenAI відкриває GPT-3.5 Turbo для індивідуального налаштування

Розробники зможуть навчити ChatGPT зосереджуватися на конкретних завданнях, як-от налаштування коду, чи відповідати тоном, узгодженим для окремої компанії.

OpenAI дозволила компаніям індивідуально налаштовувати GPT-3.5 Turbo, використовуючи власні дані для навчання – це дозволить чатботам бути «‎більш цілеспрямованими», тобто призначеними для конкретніших завдань. Наприклад, для відповідей клієнтам в одному стилі чи з більш стислими формулюваннями.

Досі можливість налаштування обмежувалася варіантами GPT-3, наприклад davinci-002 або bebbage-002.

GPT-3.5 Turbo — це сімейство моделей, яке OpenAI представила на початку року і яке, за її словами, ідеально підходить для використання, не пов’язаного із чатботами. Модель може обробляти 4000 токенів одночасно, що вдвічі більше, за можливості попередніх версій. Компанія додала, що перші тестувальники використовували на 90% коротші підказки після підготовки GPT-3.5 до точно налаштованих інструкцій.

Ціна GPT-3.5 становить $0,0080 за 1000 токенів для навчання, $0,0120 за 1000 вхідних токенів та $0,0120 доларів США за 1000 вихідних токенів.

Модель попередньо навчається, як і GPT-4, на даних до вересня 2021 року, які й можна доповнити даними компанії. В OpenAI кажуть, що інформацію не використовуватимуть для навчання моделей та за межами компанії-клієнта.

В компанії додають, що додатково налаштована модель GPT-3.5 Turbo зможе в дечому перевищувати можливості GPT-4. Останню (яка на додаток до тексту, може сприймати зображення) відкриють для індивідуального налаштування цієї осені.

Після випуску GPT-4 на початку березня OpenAI оголосила про здійснення поетапного оновлення вже існуючих моделей, замість створення нових з нуля. На нещодавній конференції Economic Times генеральний директор компанії Сем Альтман підтвердив, що OpenAI не займається навчанням GPT-5, оскільки перед запуском нової мовної моделі потрібно провести велику підготовчу роботу.