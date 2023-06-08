OpenAI поки не навчає GPT-5 — Сем Альтман каже, що попереду ще багато підготовчих робіт

Після публікації відкритого листа представників галузі із занепокоєнням щодо розвитку штучного інтелекту Open AI не займається навчанням GPT-5. Сем Альтман каже, що компанії потрібно зробити велику роботу перед запуском нової мовної моделі. Ряд ідей перебувають у розробці та поки що далекі від реалізації.

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Лист, підписаний наприкінці березня тисячами представників індустрії та відомих людей, містив заклик до всіх розробників негайно призупинити як мінімум на 6 місяців навчання систем ШІ, більш потужних, ніж GPT-4. За кілька тижнів Альтман зазначив, що у листі відсутній технічний опис того, де та чому потрібна пауза, але заявив, що OpenAI ще не розпочала навчання GPT-5 і не планує це робити якийсь час.

Альтман не поділяє більшості побоювань щодо ШІ. Глава OpenAI розповів, що компанія оцінює ризики за допомогою зовнішнього аудиту та команд тестування безпеки. Після закінчення роботи над GPT-4 знадобилося ще пів року для її тестування.

Також Альтман виступив проти регулювання невеликих ШІ-стартапів: «Єдине регулювання, до якого ми закликали, стосується нас самих та порівнянних за масштабом компаній».

Поїздка Альтмана до Індії та зустрічі з владою інших країн є частиною спроби зміцнити впевненість у готовності OpenAI працювати з регуляторами. На зустрічах він активно закликає законодавців серйозно задуматися про потенційні зловживання та інші недоліки поширення ШІ для мінімізації будь-яких негативних наслідків та розробки відповідних обмежень.

Джерело: TechCrunch