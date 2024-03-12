Церемонію вручення премії «Оскар» у ніч проти 11 березня переглянуло 19,5 млн глядачів, і це найкращий результат за останні 4 роки, повідомляє Deadline з посиланням на аналітиків Nielsen.

Нагадаємо, що зараз «Оскар» потихеньку оговтується після обвалу рейтингів — все попереднє десятиліття кількість глядачів церемонії неухильно падала, починаючи з 43 млн осіб у 2014-му. У пандемічний 2020-й премію подивилося 23,6 мільйона осіб, що свого часу стало антирекордом, який було успішно побито під час «Оскар»-2021 — тоді за церемонією стежило лише 10,4 млн глядачів. Абсолютний антирекорд з часів 46-й церемонії у 1974 році.

Відтоді рейтинг «Оскару» (аудиторія) незмінно зростає — цьогорічний результат премії американської кіноакадемії на 4% краще торішнього, коли за церемонією стежило 18,8 млн глядачів. І майже вдвічі перевершує антирекорд «Оскар»-2021. Але до абсолютного рекорду 1998 року (тоді переміг «Титанік») ще дуже далеко — тоді трансляцію премії подивилося 55,2 мільйона осіб. І поки важко сказати, чи вдасться «Оскару» коли-небудь перевершити цей результат.

Без скандалу на премії «Оскар»-2024 не обійшлось — організатор вирізав з міжнародної (скороченої версії) телеверсії перемогу документального фільму «20 днів у Маріуполі» та потужну промову українського режисера Мстислава Чернова. Після хвилі обурення та критики в Disney Entertainment пояснили це часовими обмеженнями, окремо зазначивши, що номінації для короткої версії шоу обрали ще кілька тижнів тому.

Хто переміг на «Оскар-2024» та інші головні моменти — в окремому розгорнутому матеріалі.

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