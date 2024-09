Продажі дисководів PlayStation 5 обійшли Xbox Series на Amazon — бойкот Pro-версії, схоже, скасовано

Анонсована днями PlayStation 5 Pro стане найдорожчою сучасною консоллю — попри відсутність дисководу і вертикальної підставки її планують продавати за ціною у $700.

Після презентації на Sony полилася хвиля хейту, а серед геймерів навіть звучали пропозиції бойкоту — водночас, судячи з рейтингів продажу знімного дисководу для PlayStation 5, він скасовується, так і не почавшись.

На наступний день після анонсу дисковод, який був випущений разом із новою моделлю PS5 Slim у листопаді 2023 року, був повністю розпроданий на Best Buy та потрапив у топ-8 бестселерів в Amazon US (наразі він опустився на 16-те місце, але все ще випереджає Xbox Series X).

PS5 Pro/Slim Disc Drive is currently #8 in best sellers on Amazon and sold out for shipping at Best Buy https://t.co/PNoTKQGV23 pic.twitter.com/ZWlAAr0ORW

— Wario64 (@Wario64) September 11, 2024