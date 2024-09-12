Новини Пристрої 12.09.2024 о 15:56 comment views icon

Продажі дисководів PlayStation 5 обійшли Xbox Series на Amazon — бойкот Pro-версії, схоже, скасовано

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин

Продажі дисководів PlayStation 5 обійшли Xbox Series на Amazon — бойкот Pro-версії, схоже, скасовано

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Анонсована днями PlayStation 5 Pro стане найдорожчою сучасною консоллю — попри відсутність дисководу і вертикальної підставки її планують продавати за ціною у $700.

Після презентації на Sony полилася хвиля хейту, а серед геймерів навіть звучали пропозиції бойкоту — водночас, судячи з рейтингів продажу знімного дисководу для PlayStation 5, він скасовується, так і не почавшись.

На наступний день після анонсу дисковод, який був випущений разом із новою моделлю PS5 Slim у листопаді 2023 року, був повністю розпроданий на Best Buy та потрапив у топ-8 бестселерів в Amazon US (наразі він опустився на 16-те місце, але все ще випереджає Xbox Series X).

Нагадаємо, що PlayStation 5 Pro буде доступна 7 листопада і включає потужніший графічний процесор у порівнянні з базовою консоллю, вдосконалене трасування променів та ШІ-апскейлінг. Також Sony анонсувала, що «приблизно 40–50 ігор» отримають оновлення для PS5 5 Pro вже на момент запуску.

Онлайн-курс "Кар'єра митців" від Skvot.
Щоб розібратись як просувати себе та своє мистецтво ми зібрали 14 лекторів. Кожен із них має свою спеціальність, інсайти й досвід у сфері, яким поділиться з тобою. .
Детальніше про курс

PlayStation 5 Pro навряд чи впорається з GTA 6 у 4K / 60 fps, — Digital Foundry

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати