Продажі дисководів PlayStation 5 обійшли Xbox Series на Amazon — бойкот Pro-версії, схоже, скасовано

Анонсована днями PlayStation 5 Pro стане найдорожчою сучасною консоллю — попри відсутність дисководу і вертикальної підставки її планують продавати за ціною у $700.
Після презентації на Sony полилася хвиля хейту, а серед геймерів навіть звучали пропозиції бойкоту — водночас, судячи з рейтингів продажу знімного дисководу для PlayStation 5, він скасовується, так і не почавшись.
На наступний день після анонсу дисковод, який був випущений разом із новою моделлю PS5 Slim у листопаді 2023 року, був повністю розпроданий на Best Buy та потрапив у топ-8 бестселерів в Amazon US (наразі він опустився на 16-те місце, але все ще випереджає Xbox Series X).
PS5 Pro/Slim Disc Drive is currently #8 in best sellers on Amazon and sold out for shipping at Best Buy https://t.co/PNoTKQGV23 pic.twitter.com/ZWlAAr0ORW
— Wario64 (@Wario64) September 11, 2024
Нагадаємо, що PlayStation 5 Pro буде доступна 7 листопада і включає потужніший графічний процесор у порівнянні з базовою консоллю, вдосконалене трасування променів та ШІ-апскейлінг. Також Sony анонсувала, що «приблизно 40–50 ігор» отримають оновлення для PS5 5 Pro вже на момент запуску.
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