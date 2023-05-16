Перископічний об’єктив у iPhone 15 Pro Max та 16 Pro, близький анонс гарнітури Reality за $3000 – інсайди Apple від Мін-Чі Куо

Очікується, що наприкінці цього року Apple представить iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro та 15 Pro Max. Усі чотири моделі отримають новий дизайн, але розміри екранів залишаться незмінними. За інформацією аналітика Мін-Чі Куо, лише 15 Pro Max отримає перископічний об’єктив для кращого оптичного масштабування. У наступному поколінні, яке з’явиться у 2024 році, окрім старшої моделі, перископ отримає також iPhone 16 Pro.

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Принцип перископічного об’єктива – призма, що відбиває світло на кілька внутрішніх лінз під кутом 90° до сенсора камери. Це дозволяє збільшити «довжину» об’єктива та отримати більший оптичний зум. Аналітики сперечаються, чи отримає новий iPhone 10-кратне збільшення, як Samsung Galaxy S23 Ultra, або Apple обмежиться значенням 6х.

Посилаючись на постачальників, Мін-Чі Куо також стверджує, що iPhone 16 Pro отримає дисплей трохи більшого розміру. Це може бути пов’язано з фізичною можливістю встановити перископічний об’єктив. Як постачальника його камери аналітик передбачає Cowell.

Підтверджуються більш ранні чутки про гарнітуру змішаної реальності Apple Reality. Перше її покоління буде анонсоване наступного місяця на WWDC 2023, але компанія вже працює над наступним. Цього року планується дорога та бюджетна версія гарнітури, одна з них коштуватиме $3000.

Джерело: 9to5mac