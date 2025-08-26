Перші кадри фентезі "100 ночей Геро" за графічним романом Ізабель Грінберг із "сучасною" Шехерезадою

Кадри фільму "100 ночей Геро"

Вийшов перший трейлер фентезійного драмеді “100 ночей Геро” з Еммою Корін, Майкою Монро та Ніколасом Голіциним в головних ролях.

“100 ночей Геро” — це екранізація однойменного роману Ізабель Грінберг, заснованого на арабських казках “Тисяча і одна ніч”. Дія фільму розгортається в альтернативному всесвіті, де володарює деспотичний Бердман; тоді як в центрі сюжету перебуває парі між двома друзями, Манфредом та Жеромом, де перший закладається, що звабить дружину другого, Чері, всього за 100 ночей. Якщо Манфред переможе, то отримає всі багатства друга, тоді як на його жінку очікує страта.

Коли Жером від’їжджає, Чері лишається замкнутою в віддаленому замку, розриваючись між симпатією до Манфреда та довірою до своєї служанки (і, ймовірно, коханки) Геро, яка підозрює гостя в лихому намірі.

Головні ролі взяли на себе Емма Корін (Геро), Ніколас Голіцин (Манфред), Майка Монро (Чері), Амір Ель-Масрі, Чарлі XCX, Річард Е. Грант та Фелісіті Джонс. Зрежисувала фільм та адаптувала сценарій Джулія Джекман.

Монро відома роллю агента Лі Харкер в торішньому горорі “Довгоніг”, Голіцин з’являвся у ромкомах “Пурпурові серця” і “Червоний, білий та королівський синій”, а також зіграє головну роль у майбутніх “Володарях всесвіту”, тоді як Корін найбільш відома роллю принцеси Діани в серіалі “Корона” та як Кассандра Нова з “Дедпул і Росомаха”.

“Якщо я не побачу навіть натяку на вагітність після 101 ночі, то ти не побачиш наступної весни”, — каже чоловік Чері у трейлері. Персонажка Емми Коррін зазначає, що це “дуже специфічна річ”.

Далі відео демонструє кадри з акторським складом, де закривавлений Голіцин тримає в руках відрубану голову оленя, а Чарлі XCX грає на струнному інструменті.

Фільм “100 ночей Геро” дебютує на Венеційському кінофестивалі 6 вересня, тоді як світовий кінотеатральний прокат призначений на 5 грудня.

