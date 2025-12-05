Перший ПК на ARM з дискретною відеокартою та запущеним 3DMark — не AMD, NVIDIA чи Intel

Lisuan Technology / Bilibili

NVIDIA та AMD досі не створили драйверів відеокарт для ARM, оскільки поки майже немає відповідних ПК. У цього виробника є те й інше.

Наразі ігровий процес Windows на ARM обмежений інтегрованими графічними процесорами, як Adreno від Qualcomm. Операційна може емулювати запуск ігор x86, але без власних драйверів ARM64 WDDM від AMD, NVIDIA або Intel, дискретні GPU не зможуть їх відтворити. Навіть материнські плати систем на ARM, які мають повноцінний слот PCIe x16, поки використовують базовий драйвер дисплея від Microsoft, який добре підходить для виведення зображення на робочий стіл, але не для сучасних ігор.

Китайська Lisuan Technology першою продемонструвала поєднання дискретної відеокарти та ПК на ARM, яке працює у реальному житті. У червні компанія продемонструвала відеокарту на базі архітектури G100, на 6 нм техпроцесі, з пам’яттю GDDR6 та підтримкою DirectX 12.

Тоді дорожня карта виробника передбачала масове виробництво вже цього року. Однак відтоді акаунти компанії в соціальних мережах були не надто активні, і досі ніякі повідомлення не надходили, а зараз з’явилося нове відео на Bilibili. У ньому показано відеокарту Lisuan 7G106 у парі з процесором ARM, на який працює тест 3DMark Steel Nomad під керуванням Windows для ARM та показує екран можливостей DirectX 12.

Отже, Lisuan має принаймні внутрішній драйвер ARM64 для Windows, який може взаємодіяти з графічним стеком ARM. Демонстраційна система використовує процесор CP8180 — 12-ядерний чип ARM v9 з 8 продуктивними та 4 ефективними ядрами, тактовою частотою 3,2 ГГц, створений за 6 нм техпроцесом і вперше у липні 2024 року.

З моменту запуску Snapdragon X Elite Qualcomm не проводила надто багато цілеспрямованої роботи щодо ігор, хоча й обіцяє значні покращення з Snapdragon X2 Elite. Лишається сподіватися, що ця спроба буде більш вдалою, ніж попередня.

Джерело: VideoCardz