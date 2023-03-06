Помилка драйверу 531.18 відеокарт NVIDIA веде до завантаження процесора до 15% після виходу з гри. Рекомендовано встановити попередню версію

Помилка в останньому драйвері NVIDIA змушує процесор працювати з завантаженням до 15% після виходу з гри. Через характер проблеми її важко помітити одразу. Про несправність драйвера написав редактор The Verge Том Уоррен, порекомендувавши повернутися до попередньої версії драйвера:

NVIDIA знає про проблему та працює на її вирішення, несправність занесена до офіційного списку. Це означає, що NVIDIA може незабаром випустити патч для драйвера або додати виправлення проблеми до наступного випуску Game Ready. Враховуючи вплив цієї помилки, найімовірніше вийде термінове виправлення.

Щоб визначити, чи порушено цю проблему, використовуйте диспетчер завдань Windows і перевірте вкладку «Процеси». Ситуація виглядатиме приблизно так:

Найпростіше рішення – повернутися до попереднього драйвера 528.49 WHQL, або просто примусово закрити процес чи перезавантажити комп’ютер. Точна причина проблеми невідома, проте деякі користувачі рекомендують видалити один DLL з каталогу драйвера на свій страх і ризик:

Джерело: VideoCardz