Новини IT-бізнес 13.09.2023 о 16:38

Пошукова монополія Google в одній картинці: 90% ринку для техногіганта, і ще 10% – для Bing, Yahoo та інших

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Google давно домінує у пошуку, картах та інших службах, що власне змусило Мін’юст США розпочати антимонопольний позов проти техногіганта.

Судовий розгляд триватиме близько 4-х місяців, і згодом рішення можна оскаржити, утім за негативного для Google фіналу компанія може зіткнутися з фінансовими штрафами, санкціями або іншими засобами правового захисту. Це також може завдати шкоди Mozilla, Apple та іншим компаніям, які отримують значні платежі від пошукового гіганта.

Пропонуємо поглянути, як виглядає це домінування на графіці, створеній Visual Capitalist на основі даних Similarweb. Масштаб переваги навіть над основними конкурентами, такими як Bing і Yahoo – фантастичний.

Пошукова монополія Google в одній картинці: 90% ринку для техногіганта, і ще 10% – для Bing, Yahoo та інших

Дані показують глобальну частку ринку пошукових систем станом на червень 2023 року для всіх платформ (настільних ПК, мобільних пристроїв і планшетів). Аналіз не включає Китай, де Google та інші американські технологічні компанії наразі заборонені, а також росію, де пошуковий гігант припинив діяльність.

Пошукова монополія Google в одній картинці: 90% ринку для техногіганта, і ще 10% – для Bing, Yahoo та інших

Найбільшим гравцем у категорії «Інше» є південнокорейська Naver (частка світового ринку 0,48%), яка схожа на Google тим, що пропонує безліч онлайн-сервісів, таких як пошук, перегляд відео та мобільні платежі.

Чи може Bing кинути виклик Google в США?

Щоб відповісти на це запитання, подивімось на частку ринку США за останні 12 місяців до червня 2023 року. З цієї діаграми видно, що Bing зберігає трохи більшу частку ринку США – 5,5% (проти 3,2% у всьому світі).

Пошукова монополія Google в одній картинці: 90% ринку для техногіганта, і ще 10% – для Bing, Yahoo та інших

Однак найбільший висновок із цього графіку полягає в тому, що Bing, схоже, не набув популярності у 2023 році, навіть після випуску своєї останньої версії на основі штучного інтелекту в лютому. Хоча у Китаї пошукова система після інтеграції з ChatGPT випередила місцеву Baidu, захопивши майже 40% частки ринку.

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Пошукова монополія Google в одній картинці: 90% ринку для техногіганта, і ще 10% – для Bing, Yahoo та інших
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Innkreis

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Оновлений Bing – це результат інвестицій Microsoft у розмірі $10 млрд в OpenAI на початку 2023 року, що дозволило корпорації включити надзвичайно популярний GPT-4 у свої продукти та служби.

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Dogmeat88

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mr.Karter

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