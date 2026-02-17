tradfi
Повільне впровадження iOS 26 на iPhone могло зашкодити продажам Tesla

Вадим Карпусь

Apple CarPlay / Depositphotos

Повільне поширення нової версії операційної системи Apple iOS 26 серед користувачів iPhone могло неочікувано вдарити по продажах Tesla. Такий ланцюг подій описує у своїй колонці для Bloomberg інсайдер Марк Гурман.


Суть полягає у тому, що небажання частини власників iPhone оновлюватися до iOS 26, імовірно, вплинуло на затримку впровадження Apple CarPlay в електромобілях Tesla. А це, своєю чергою, могло коштувати компанії доходів у момент, коли вони були критично потрібні.

CarPlay для багатьох покупців — принципова функція. Система виводить знайомий інтерфейс iPhone на екран мультимедійної системи автомобіля, спрощуючи доступ до навігації, дзвінків і застосунків. У мережі не бракує дописів користувачів, які відмовлялися від купівлі Tesla саме через відсутність підтримки CarPlay.

За даними Гурмана за листопад, Tesla звернула увагу на цю проблему й намагалася виправити ситуацію — можливо, до кінця року. Компанія вже тоді перебувала під тиском: у четвертому кварталі продажі впали на 16% порівняно з попереднім фінансовим кварталом, а річні поставки знизилися на 9% відносно 2024 року.


За інформацією джерел у середовищі Apple, CarPlay мав працювати у вікні всередині фірмової мультимедійної системи Tesla. Водночас CarPlay не інтегрувався б із функціями FSD (Full Self-Driving), і для автономного водіння довелося б використовувати штатну навігацію Tesla.

Складнощі виникли при одночасній роботі GPS-навігації CarPlay і систем автономного керування Tesla. За словами Гурмана, це призводило до плутанини користувачів, які теоретично можуть мати обидві програми відкриті поруч.

Tesla нібито звернулася до Apple з проханням внести зміни до iOS. Компанія з Купертіно погодилася реалізувати їх у iOS 26. Теоретично це відкривало шлях для повноцінного запуску CarPlay у Tesla. Однак процес зупинився через побоювання, що нові власники Tesla синхронізуватимуть авто з iPhone на базі ще не виправленої iOS 25.

Наразі, за словами Гурмана, 74% iPhone, випущених за останні чотири роки, працюють під управлінням iOS 26. Він припускає, що це може стати переломним моментом — за умови, що користувачі не залишилися на версії iOS 26.0 без необхідного виправлення для Tesla.

Чи означає це швидкий запуск CarPlay у Tesla? Гурман прямо цього не стверджує. Водночас розробка підтримки, за його словами, триває.

Tesla запускає розумного асистента Grok для авто в Європі

Джерело: gizmodo

