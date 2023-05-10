Презентація Google I/O 2023 — як дивитися наживо та чого очікувати (Android 14, нові Pixel та багато ШІ)

Ввечері 10 травня (о 20:00 за Києвом) відбудеться велика софтверна (і добряче «залізна») презентація Google, що відкриє щорічну конференцію розробників I/O 2023. Захід транслюватиметься наживо, тож охочі зможуть стежити за анонсами з місця подій в реальному часі.

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Цьогоріч презентація знову пройде у гібридному форматі — за багаторічною традицією захід відбудеться на відкритому повітрі в амфітеатрі Шорлайн, що знаходиться в Маунтін-В’ю (округ Санта-Клара штату Каліфорнія, США) поряд зі штаб-квартирою Google. Окрім звичайного стріму на YouTube (вікно нижче) запланована окрема презентація (ймовірно попередньо записаної) зі сцени перед обмеженою аудиторією.

Трансляція презентації Google I/O 2023 в оригіналі англійською

Після основної презентації відбудеться окремий захід для розробників, де детальніше розкажуть про сьогоднішні оновлення продуктів та сервісів. Повний розклад семінарів та сесій, а також інші деталі щодо тем та спікерів можна знайти на офіційному сайті Google.

Чого очікувати (залізо + софт)

Конференція розробників Google I/O насамперед присвячена програмному забезпеченню та сервісам, але нові пристрої Pixel також стануть частиною програми. За офіційно підтвердженою та неофіційною (але перевіреною) інформацією з надійних джерел, сьогодні можна очікувати: