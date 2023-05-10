Презентація Google I/O 2023 — як дивитися наживо та чого очікувати (Android 14, нові Pixel та багато ШІ)

Ввечері 10 травня (о 20:00 за Києвом) відбудеться велика софтверна (і добряче «залізна») презентація Google, що відкриє щорічну конференцію розробників I/O 2023. Захід транслюватиметься наживо, тож охочі зможуть стежити за анонсами з місця подій в реальному часі.
Як дивитися
Цьогоріч презентація знову пройде у гібридному форматі — за багаторічною традицією захід відбудеться на відкритому повітрі в амфітеатрі Шорлайн, що знаходиться в Маунтін-В’ю (округ Санта-Клара штату Каліфорнія, США) поряд зі штаб-квартирою Google. Окрім звичайного стріму на YouTube (вікно нижче) запланована окрема презентація (ймовірно попередньо записаної) зі сцени перед обмеженою аудиторією.
Трансляція презентації Google I/O 2023 в оригіналі англійською
Після основної презентації відбудеться окремий захід для розробників, де детальніше розкажуть про сьогоднішні оновлення продуктів та сервісів. Повний розклад семінарів та сесій, а також інші деталі щодо тем та спікерів можна знайти на офіційному сайті Google.
Чого очікувати (залізо + софт)
Конференція розробників Google I/O насамперед присвячена програмному забезпеченню та сервісам, але нові пристрої Pixel також стануть частиною програми. За офіційно підтвердженою та неофіційною (але перевіреною) інформацією з надійних джерел, сьогодні можна очікувати:
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Android 14 (кодова назва Upside Down Cake) — наступна major-версія мобільної ОС Google, яка місяць тому перейшла у стадію публічного тестування. Фінальний реліз очікується у серпні-вересні, а сьогодні Google детальніше розповість про ключові нововведення та зміни, які заплановані у цьому релізі.
- Pixel Fold — перший складаний смартфон-планшет Google з основним екраном, що згинається всередину, і додатковим зовнішнім, як у Samsung Galaxy Fold. Дизайн після численних витоків Google показала ще минулого тижня. Щодо характеристик, смартфон оснащено 7,6-дюймовим внутрішнім екраном, 5,8-дюймовим зовнішнім дисплеєм, процесором Tensor G2 і «найміцнішим шарніром серед складних пристроїв». Очікується, що ціна на рівні 1700 доларів проти 1799 доларів у Samsung Fold4.
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Pixel 7a — новий
Nexusнародний Pixel, який замінить Pixel 6a на позиції найдоступнішого Pixel. Характеристики Pixel 7a та ціна вже відомі, і тут є питання, як новинка при ціні $500 зможе конкурувати з торішньою Pixel 7, яка має дещо кращі характеристики й вже зараз коштує приблизно так само (від $430 до $550). Подейкують, що Pixel 7a стане останнім у своєму роді й більше доступний Pixel не буде.Курс Cinema 4DТи засвоїш базовий інструментарій софтів Cinema 4D та Octane RenderЗаписатися на курс
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Pixel Tablet — 11-дюймовий планшет, який вперше показали рік тому. Він ознаменує повернення Google на ринок після 9-річної паузи. Днями новинка передчасно з’явилася на Amazon. В Європі він коштуватиме від €600 до €650.
- Nest Locator Tag — трекер Google, який конкуруватиме з добре відомими мітками Apple AirTag.
- Pixel 8 + Pixel Watch 2 — Google цілком може повторити торішній трюк та авансом показати майбутні смартфони Pixel 8/Pixel 8 Pro разом зі смартгодинником Pixel Watch 2, які вийдуть восени. Але це не точно.
- Сервіси та багато ШІ — також варто сьогодні очікувати оновлення ключових сервісів та програмного забезпечення Google, включно з Gmail, Пошуком, Картами, Фото, Документами та іншими. Всі вони, ймовірно, отримають немало нових функцій та можливостей на базі ШІ. У лютому на презентації, присвяченій досягненням у сфері штучного інтелекту, Google анонсувала багато нововведень для ключових сервісів, і, судячи з повідомлень, активно допрацьовувала власний чатбот Bard (відповідь ChatGPT) після непереконливої першої презентації на початку року. Внутрішні документи, отримані CNBC, свідчать про підготовку до запуску PaLM 2, новітньої версії великої мовної моделі компанії (LLM), яка підтримує понад 100 різних мов. У березні Google анонсувала оновлення Workspace з інтегрованим чатботом (як ChatGPT), але лише для Gmail та «Документи», тож сьогодні можна очікувати подальшого розширення цих можливостей на Таблиці та Презентації.