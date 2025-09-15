Новини Авто 15.09.2025 comment views icon

Продаж електричних авто зріс на 25%: Іспанія попереду, США пасе задніх

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Продаж електричних авто зріс на 25%: Іспанія попереду, США пасе задніх
Електромобілі на зарядці / Depositphoto

За перші 8 місяців 2025 року світові продажі електромобілів зросли на 25% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Про це повідомляють аналітики Rho Motion. Обсяг продажів становить 12,5 млн електромобілів, якщо рахувати разом як батарейні електромобілі (BEV), так і підключені гібриди (PHEV).

Але це загальна статистика на глобальному рівні. Ситуація в різних регіонах може сильно відрізнятися. Наприклад, впровадження електромобілів у Європі відбувається значно швидше. Продажі тут цього року зросли на 31%. За даними Rho Motion, продажі BEV зросли на 31%, тоді як PHEV — на 30%. Загалом на Європу припадає 2,6 млн електричних автомобілів. В окремих європейських країнах зростання вражає ще більше: у Німеччині +45%, в Італії +41%, а в Іспанії продажі електромобілів подвоїлися (+100%).

Незважаючи на кілька цікавих нових моделей від Renault та інших французьких брендів, які входять до Stellantis, у Франції продажі електромобілів знизилися на 6% порівняно з минулим роком.

Що стосується Tesla, то компанія не відчула зростання в Європі: за липень продажі Tesla впали на 40%. На початку року європейці також відмовлялися від Tesla. Тоді продажі впали на 43%, хоча попит на електромобілі зростає.

Tesla втрачає США: менше ніж 40% на ринку електромобілів

У Китаї між січнем та серпнем 2025 року було придбано додатково 7,6 млн нових електромобілів. Проте зростання уповільнилося в липні та серпні через сильні продажі у 2024 році, стимульовані державними субсидіями. Крім того, BYD нещодавно зазнала падіння прибутковості та знизила прогноз продажів на 900 тис. автомобілів — до 4,6 млн.

У Північній Америці зростання продажів електромобілів поки що скромне — лише +6% за 8 місяців 2025 року порівняно з тим же періодом 2024 року. Серпень став хорошим місяцем для продажів у США завдяки податковому кредиту IRS 30D на чисті автомобілі, який діє до кінця вересня. Це наслідок анти-електромобільної політики, впровадженої адміністрацією Трампа та республіканцями в Конгресі: скасування інших податкових пільг для бізнесу, відміна штрафів від EPA за невиконання середніх показників флоту та зменшення фінансування інфраструктури зарядних станцій.

Спецпроєкти
Як 3D-моделювання перестає бути професією “лише для технарів”: кейс від Visual 360
Офіс як простір для натхнення: репортаж із головного офісу UKRSIBBANK після масштабної реновації

Вживані електромобілі поки що складають невелику частку ринку, але їхні ціни дедалі частіше нижчі за порівнянні бензинові моделі. Швидке покращення дальності ходу батарей стимулює до оновлення та знижує вартість старих електромобілів, що відкриває можливість для економніших покупців перейти на електрокари.

Ринок уживаних електромобілів показує ознаки швидкого росту. У липні продажі таких авто зросли на 40% порівняно з минулим роком, за даними Cox Automotive. Попри те, що електромобілі ще складають лише 2% загального ринку уживаних автомобілів, зростає кількість авто, що закінчили термін лізингу або були обміняні на нові моделі.

Нові електромобілі традиційно мали вищу на кілька тисяч доларів ціну порівняно з бензиновими аналогами. Для вживаних авто тенденція зворотна: вартість падає через швидкий прогрес технологій, особливо батарей. Раніше багато електрокарів могли проїхати менше 200 миль (322 км) на одній зарядці; тепер стандартом є 300 миль (483 км), а очікування 400 миль (466 км) найближчим часом змінює споживчий попит.

Економічно вигідніші нові моделі за ціною нижче $40 тис. також тиснуть на ринок уживаних авто. Tesla, яка займає значну частку ринку через тривалу присутність бренду в США, зазнала особливо сильного падіння цін на вторинному ринку через посилення конкуренції.

Федеральні стимули роблять уживані електромобілі більш доступними: покупці можуть отримати податковий кредит до $4 тис. для авто ціною до $25 тис. Програма, започаткована адміністрацією Байдена, закінчується в кінці вересня, що підсилює попит на вторинному ринку.

До того ж багато таких уживаних електромобілів ще відносно нові й мають гарантію, що зменшує страхи щодо дорогих замін батарей. Як наслідок, покупці, які раніше сумнівалися в надійності, тепер знаходять підстави для покупки.

Зростання популярності уживаних електромобілів впливає і на попит на нові моделі. За словами аналітика RBC Capital Markets Тома Нараяна, дані його команди свідчать про те, що вигідні ціни на вторинному ринку відволікають покупців від нових авто.

«Найголовніше, що ми бачимо знову і знову, — це ціна», — зазначив Нараян. «Не тривога щодо дальності ходу чи культурні війни, а саме ціна».

Tesla демонструє цю тенденцію найяскравіше: після закінчення терміну лізингу багато власників продають старі моделі та переходять на альтернативи від General Motors, Ford або Hyundai. Дехто також змінює бренд через політичні заяви Ілона Маска.

Джерело: arstechnica, techspot

Популярні новини

arrow left
arrow right
Tesla втрачає США: менше ніж 40% на ринку електромобілів
В цій маленькій країні 76% нових авто електричні, і вона не в Європі
Ілон Маск перетворить всі Tesla на Robotaxi — автопілот FSD буде покращений
План B для Lamborghini: гібрид замість електрокара Lanzador — емоції важливіші за технології
Хакер відновив кеш даних Tesla зі смертельної аварії 2019 року: "Саме це я б порадив, якби хотів знищити докази"
Дональд Трамп закликав голову Intel Ліп-Бу Тана негайно піти у відставку
Легендарний рожевий Cadillac від Mary Kay став електричним — модель OPTIQ отримають найуспішніші продавчині
Новий електрокросовер BYD Sealion 06 — 605 км ходу, 388 к.с. і холодильник за $21 тис.
Hyundai показала електрокросовер Elexio: «розумна» підвіска, морозостійкість і потужність до 312 к.с.
Пілот F-35 ВПС США майже годину марно розмовляв з техпідтримкою Lockheed — літак розбився
Китай наздоганяє Захід: у розробці обладнання для 8-нм процесорів
Kia EV4 подолав 110 тис. км та зносив батарею лише на 5%
Електрокросовер за $10 500: BYD представила Yuan Up Pilot
BMW представила електрокросовер iX3: запас ходу до 800 км та зарядка за 10 хвилин
Сенатор США розслідує зв'язки голови Intel з Китаєм: Ліп-Бу Тан інвестував $200 млн у 600 китайських компаній
Потрібний менший пікап: Tesla робить висновки з провалу Cybertruck
Портрет "українського електроводія" за ПриватБанком: 40-річний одружений підприємець, що бере авто у кредит на 5 років
Краштест блискавкою: електромобіль BYD Song Plus витримав три влучання поспіль
Гібрид OMODA 9 SHS подолав 1175 км та 9 країн на одному заряді і баку
Співзасновник розкритикував Tesla: «Світу потрібні дешеві авто, а не Cybertruck, схожий на сміттєбак»
Volkswagen впровадила щомісячну підписку за повну потужність електродвигуна
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати