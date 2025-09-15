Продаж електричних авто зріс на 25%: Іспанія попереду, США пасе задніх

Електромобілі на зарядці / Depositphoto

За перші 8 місяців 2025 року світові продажі електромобілів зросли на 25% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Про це повідомляють аналітики Rho Motion. Обсяг продажів становить 12,5 млн електромобілів, якщо рахувати разом як батарейні електромобілі (BEV), так і підключені гібриди (PHEV).

Але це загальна статистика на глобальному рівні. Ситуація в різних регіонах може сильно відрізнятися. Наприклад, впровадження електромобілів у Європі відбувається значно швидше. Продажі тут цього року зросли на 31%. За даними Rho Motion, продажі BEV зросли на 31%, тоді як PHEV — на 30%. Загалом на Європу припадає 2,6 млн електричних автомобілів. В окремих європейських країнах зростання вражає ще більше: у Німеччині +45%, в Італії +41%, а в Іспанії продажі електромобілів подвоїлися (+100%).

Незважаючи на кілька цікавих нових моделей від Renault та інших французьких брендів, які входять до Stellantis, у Франції продажі електромобілів знизилися на 6% порівняно з минулим роком.

Що стосується Tesla, то компанія не відчула зростання в Європі: за липень продажі Tesla впали на 40%. На початку року європейці також відмовлялися від Tesla. Тоді продажі впали на 43%, хоча попит на електромобілі зростає.

У Китаї між січнем та серпнем 2025 року було придбано додатково 7,6 млн нових електромобілів. Проте зростання уповільнилося в липні та серпні через сильні продажі у 2024 році, стимульовані державними субсидіями. Крім того, BYD нещодавно зазнала падіння прибутковості та знизила прогноз продажів на 900 тис. автомобілів — до 4,6 млн.

У Північній Америці зростання продажів електромобілів поки що скромне — лише +6% за 8 місяців 2025 року порівняно з тим же періодом 2024 року. Серпень став хорошим місяцем для продажів у США завдяки податковому кредиту IRS 30D на чисті автомобілі, який діє до кінця вересня. Це наслідок анти-електромобільної політики, впровадженої адміністрацією Трампа та республіканцями в Конгресі: скасування інших податкових пільг для бізнесу, відміна штрафів від EPA за невиконання середніх показників флоту та зменшення фінансування інфраструктури зарядних станцій.

Вживані електромобілі поки що складають невелику частку ринку, але їхні ціни дедалі частіше нижчі за порівнянні бензинові моделі. Швидке покращення дальності ходу батарей стимулює до оновлення та знижує вартість старих електромобілів, що відкриває можливість для економніших покупців перейти на електрокари.

Ринок уживаних електромобілів показує ознаки швидкого росту. У липні продажі таких авто зросли на 40% порівняно з минулим роком, за даними Cox Automotive. Попри те, що електромобілі ще складають лише 2% загального ринку уживаних автомобілів, зростає кількість авто, що закінчили термін лізингу або були обміняні на нові моделі.

Нові електромобілі традиційно мали вищу на кілька тисяч доларів ціну порівняно з бензиновими аналогами. Для вживаних авто тенденція зворотна: вартість падає через швидкий прогрес технологій, особливо батарей. Раніше багато електрокарів могли проїхати менше 200 миль (322 км) на одній зарядці; тепер стандартом є 300 миль (483 км), а очікування 400 миль (466 км) найближчим часом змінює споживчий попит.

Економічно вигідніші нові моделі за ціною нижче $40 тис. також тиснуть на ринок уживаних авто. Tesla, яка займає значну частку ринку через тривалу присутність бренду в США, зазнала особливо сильного падіння цін на вторинному ринку через посилення конкуренції.

Федеральні стимули роблять уживані електромобілі більш доступними: покупці можуть отримати податковий кредит до $4 тис. для авто ціною до $25 тис. Програма, започаткована адміністрацією Байдена, закінчується в кінці вересня, що підсилює попит на вторинному ринку.

До того ж багато таких уживаних електромобілів ще відносно нові й мають гарантію, що зменшує страхи щодо дорогих замін батарей. Як наслідок, покупці, які раніше сумнівалися в надійності, тепер знаходять підстави для покупки.

Зростання популярності уживаних електромобілів впливає і на попит на нові моделі. За словами аналітика RBC Capital Markets Тома Нараяна, дані його команди свідчать про те, що вигідні ціни на вторинному ринку відволікають покупців від нових авто.

«Найголовніше, що ми бачимо знову і знову, — це ціна», — зазначив Нараян. «Не тривога щодо дальності ходу чи культурні війни, а саме ціна».

Tesla демонструє цю тенденцію найяскравіше: після закінчення терміну лізингу багато власників продають старі моделі та переходять на альтернативи від General Motors, Ford або Hyundai. Дехто також змінює бренд через політичні заяви Ілона Маска.

Джерело: arstechnica, techspot