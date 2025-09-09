Новини Авто 09.09.2025 comment views icon

Tesla втрачає США: менше ніж 40% на ринку електромобілів

Вадим Карпусь

Tesla втрачає США: менше ніж 40% на ринку електромобілів
Tesla / Depositphotos

Tesla зараз переживає непрості часи. Продажі знижуються вже другий рік поспіль, а частка компанії на ринку електромобілів США впала до найнижчого рівня майже за 8 років — менше ніж 40%. Головна причина проста: сьогодні покупці мають величезний вибір електрокарів, більшість з яких новіші та сучасніші за нинішню лінійку Tesla.

За даними аналітичної компанії Cox Automotive, у серпні частка Tesla на ринку США становила 38% від усіх проданих електромобілів. Востаннє показник опускався нижче 40% у жовтні 2017 року, коли Tesla ще тільки нарощувала виробництво свого першого масового автомобіля Model 3.

Дані також свідчать, що з червня по липень 2025 року Tesla втратила частку ринку ще швидше: з 48,7% до 42%. Це найбільше місячне падіння з березня 2021 року, коли Ford вивів на ринок електричний Mustang Mach-E.

Загалом продажі Tesla останнім часом стабільно знижуються. У 2024 році компанія продала близько 1,79 млн автомобілів, тоді як у 2023 році було 1,81 млн. Це стало першим річним зниженням з 2011 року. Виробництво скоротилося ще помітніше — майже на 4% у 2024 році порівняно з 2023-м.

Схоже, що 2025-й стане другим роком поспіль зі зниженням продажів. У другому кварталі Tesla відвантажила 384 122 автомобілі, що на 13,5% менше, ніж 443 956 за той самий період роком раніше. Особливо складно ситуація виглядає для пікапа Cybertruck.

Не останню роль у проблемах Tesla відіграли й інші фактори. Наприклад, колишні близькі стосунки Ілона Маска з Дональдом Трампом і його робота на чолі державної агенції DOGE, що займалася скороченням витрат, відлякали частину покупців, особливо в Європі.

Але основний тиск походить від конкурентів. Rivian та інші американські автовиробники активно змагаються з Tesla вдома, тоді як китайські компанії на чолі з BYD демонструють великі успіхи і в Китаї, і в Європі. У серпні продажі Tesla в Китаї впали на 9,9% рік до року, а з початку року загалом скорочення становить близько 7% порівняно з 2024 роком.

Крім електромобілів, Tesla витрачає ресурси на роботів та роботаксі — напрямки, на які більшість конкурентів навіть не намагаються відволікатися. Оновлена версія Model Y, яку компанія випустила нещодавно, також не принесла відчутного успіху.

Попри це, у липні Tesla все ж показала певне зростання в порівнянні з попереднім місяцем. Продажі піднялися на 7% до 53 816 машин. Але загалом ринок нових електромобілів зріс набагато швидше — більш ніж на 24% місяць до місяця. Багато покупців поспішали скористатися нагодою отримати $7 500 податкової знижки. При цьому конкуренти Tesla збільшили свої продажі в межах від 60% до 120%. Отже, навіть із зростанням продажів на 7%, в той час як ринок зріс на 24%, Tesla зменшила свою частку.

Акції Tesla зараз показують невелике зростання. Однак це пов’язано не з продажами, а з новим планом компенсації для Маска. Його сума може сягнути $1 трлн і має на меті утримати засновника максимально зосередженим на компанії. Голосування акціонерів щодо пакета заплановане на 6 листопада.

