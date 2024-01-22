Процесори Intel 15-го покоління (Arrow Lake-S) ймовірно відмовляться від технології багатопоточності Hyper-Threading на користь Rentable Units

Витік документації Intel проливає світло на майбутню платформу Arrow Lake-S. Наголошується, що майбутні настільні процесори 15-го покоління (Arrow Lake) можуть не мати підтримки технології Hyper-Threading (HT). У технічній записці перераховані очікувані 8 продуктивних ядер Arrow Lake без потоків, включених через SMT. Це узгоджується з попередніми чутками про відмову від Hyper-Threading.

Втрата Hyper-Threading може суттєво вплинути на продуктивність Arrow Lake у багатопотокових застосунках у порівнянні з попередниками Raptor Lake. За оцінками, HT забезпечує прискорення багатопотокових робочих навантажень на 10-15% з допомогою використання логічних ядер. Однак в іграх відключення HT має незначний вплив, а в деяких випадках може навіть підвищити частоту кадрів. Таким чином, сімейство Arrow Lake може досягти передбачуваного Intel приросту продуктивності в іграх на 30% тільки коштом архітектурних поліпшень.

Однак відмова від традиційної технології HT, швидше за все, призведе до використання нового рішення Rentable Units. Цей новий підхід є відповіддю на впровадження гібридної архітектури ядер, при якому спостерігається зростання кількості застосунків, які використовують малопотужні E-ядра для підвищення продуктивності та ефективності.

Rentable Units – це ефективніше псевдобагатопоточне рішення, яке розбиває перший потік вхідних інструкцій на дві частини, розподіляючи їх по різних ядрах залежно від складності. Rentable Units буде використовувати таймери та лічильники для вимірювання використання ядра P/E та надсилати частини потоку кожному ядру для обробки. Це за своєю суттю потребує більшого розміру кешу. З чуток, процесори Arrow Lake мають 3 МБ кешу L2 на ядро. Також наголошується, що Arrow Lake підтримує швидшу пам’ять DDR5-6400.

Джерело: techpowerup

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