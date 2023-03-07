Процесори Intel Panther Lake отримають графічне ядро Xe3-LPG – це майже все, що про них відомо

Минулого місяця Intel підтвердила, що розробляє варіант своєї архітектури Xe під назвою LPG. Розподілений підхід до архітектури процесорів дозволяє компанії краще оптимізувати та тестувати чиплети для сценаріїв з низьким та високим енергоспоживанням, включаючи інтегровані та дискретні архітектури графічних процесорів.

Panther Lake – майбутня архітектура процесора Core, яка піде за Lunar Lake приблизно у 2025-2026 роках. Про серію відомо мало подробиць, проте з’явилися відомості про вбудовану в ці процесори графіку.

Згідно з відомостями профілю LinkedIn одного з інженерів Intel з графічних процесорів, виявленого користувачем Twitter @harukaze5719, Intel планує інтеграцію архітектури відео Xe3-LPG у процесори Panther Lake. Ця архітектура буде успадковувати Xe-LPG та Xe2-LPG, розроблені для Meteor Lake та Lunar Lake.

Минулого року компанія представила дорожню карту графічних процесорів, підтвердивши, що відеоядро Arc Tile стане частиною майбутніх платформ Lake. Чого на цьому слайді не було сказано, так це те, що Arc GPU для серії Core “запізнюються” на одне покоління Xe порівняно з дискретними GPU.

Дорожня карта CPU Intel все ще є досить невизначеною, останнім часом з’явилися чутки про затримку Meteor Lake. Однак загалом зрозуміло, що архітектура Xe нікуди не подінеться та отримає безліч ітерацій. Архітектура також використовуватиметься в десктопних відеокартах, але у варіантах HPG – Battlemage, Celestial та Druid.

Джерело: VideoCardz