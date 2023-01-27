Прибуток Intel у 2022 році впав на 65% (до $7,6 млрд): зниження прибутковості усіх підрозділів, збитки групи відеокарт та виробництва чипів

Intel опублікувала досить сумні фінансові результати четвертого кварталу 2022 року. Виторг компанії за квартал впав як послідовно, так і в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Хоча компанія залишалася прибутковою у 2022 році, вона заявила, що у поточному кварталі втратить ще більше – клієнти агресивно скорочуватимуть запаси. У наступному кварталі Intel очікує ще більшого зниження продажів.

Виторг компанії за четвертий квартал 2022 фінансового року впала до $14 млрд, що на 32% менше від результату аналогічного періоду роком раніше. Валовий прибуток компанії знизився до 39,2% з 53,6% у четвертому кварталі 2021 р. Це найнижчий валовий прибуток, який Intel показав за роки, якщо не десятиліття. Крім того, компанія втратила $664 млн за квартал, що є чи не найбільшим її квартальним збитком за всю історію – лише трохи менше ніж $687 млн ​​у тому ж кварталі 2017 р.

Результати за весь рік також не виглядають добрими: виторг Intel у 2022 році склав $63,1 млрд – на 20% менше, ніж рік тому. Валовий прибуток знизився до 42,6%, тоді як прибуток упав до $7,6 млрд – 65% від того, що вдалося заробити позаминулого року.

Компанія визнає невтішні результати, але наголошує на роботі над досягненням своїх стратегічних цілей, попри величезні проблеми. Компанія заявляє, що їй довелося скоригувати операційні витрати, переглянути дорожню карту та скоротити чисельність персоналу.

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«Попри економічні та ринкові перешкоди, ми продовжували досягати значних успіхів у нашій стратегічній трансформації», — говорить Пет Гелсінгер, виконавчий директор Intel. «У 2023 році ми продовжимо вирішувати короткострокові завдання, прагнучи виконати й наші довгострокові зобов’язання».

Група клієнтських обчислень Intel є відносно більш прибутковою, але у минулому кварталі вона заробила всього $6,6 млрд, порівняно з $10,3 млрд за той же період роком раніше. Проте за операційної маржі в 11% підрозділ приніс Intel близько $700 млн чистого прибутку.

Intel звинувачує у зниженні виторгу слабкий попит на ПК з боку звичайних споживачів та освітніх установ, а також розпродаж наявних запасів OEM ПК. Крім того, Intel зазначила, що продукти, виготовлені за технологічним процесом Intel 7 (він же 10-нм Enhanced SuperFin), багато коштують у виробництві, що впливає на його рентабельність.

Що стосується групи центрів обробки даних та штучного інтелекту, то її виторг впав до $4,3 млрд із $6,4 млрд роком раніше. В основному ця різниця далася взнаки на втраті прибутку: він впав до $0,4 млрд з $2,4 млрд доларів у четвертому кварталі минулого року..

Причина падіння прибутковості – слабкий попит на сервери та конкурентний тиск з боку AMD. Враховуючи, що Intel довелося відкласти випуск процесорів Xeon Scalable Sapphire Rapids більш ніж на рік, не є дивовижною міграція ринку на продукцію AMD. Примітно також, що бізнес центрів обробки даних Intel майже вдвічі менш прибутковий, ніж бізнес клієнтських ПК, який продає продукти з нижчою маржею.

Intel Accelerated Computing Systems and Graphics Group (AXG) втратила $441 млн за виторгу $245 млн, що на 1% більше, ніж минулого року. Торік Intel нарешті випустила дискретні відеокарти Arc, що не надто збільшило прибутковість підрозділу.

Цікаво, що група Intel Network and Edge Group (NEX) зберегла виторг у розмірі $2,1 млрд доларів (без змін у річному обчисленні), але її прибутковість скоротилася з $352 млн у 4 кварталі 2021 фінансового року до $58 млн у 4 кварталі 2022 року.

Що стосується Intel Foundry Services, то виторг компанії збільшився на 30%, до $319 млн в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Однак, за даними Intel, операційний збиток виробничої компанії, як і раніше, становить $31 млн, оскільки їй потрібні кошти для підтримки стратегічного зростання.

MobileEye від Intel — ще один бізнес, який демонструє стійке зростання у річному обчисленні, попри економічні потрясіння. Дохід компанії склав $565 млн завдяки лінійці EyeQ та SuperVision, що на 59% більше, ніж за той же період роком раніше. Крім того, він також отримав $210 млн чистого прибутку порівняно з $123 млн роком раніше.

Intel не представила жодних прогнозів прибутків на весь рік. При цьому компанія очікує, що її виторг у першому кварталі 2023 фінансового року складе від $10,5 млрд до 11,5 млрд, четвертого кварталу 2022 року. Крім того, в Intel прогнозують падіння валового прибутку на 34,1%.

Такі очікування можна пояснити агресивними коригуваннями товарно-матеріальних запасів з боку OEM-виробників ПК та виробників серверів, які за прогнозами Intel відбудуться в першому кварталі 2023 року. Тим часом це також означає, що Intel не очікує негайного впливу на прибуток недавніх запусків продуктів (мобільні Raptor Lake, Sapphire Rapids, Ponte Vecchio).

Джерело: Tom’s Hardware