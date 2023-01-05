Утечка: планы Intel по выпуску видеокарт ARC Alchemist+ и Battlemage для настольных ПК в 2023-2024 годах

Дорожная карта, обнародованная YouTube-каналом RedGamingTech, касается исключительно графических адаптеров для настольных ПК – для многих это самая интересная часть планов Intel в отношении выпуска видеокарт. Согласно просочившемуся слайду, Intel не будет обновлять ассортимент дискретных видеокарт для ПК по крайней мере до конца первого квартала 2023 года. Исходя из прошлогодних данных на слайде можно сказать, что дорожная карта – не самая новая, и сроки выхода будущих продуктов могут сместиться во времени.

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В конце первого квартала 2023 года планирует Intel представить два 150-ваттных графических процессора: SKU3 (D23-P5) и SKU5 (D23-M3), оба с 6 ГБ памяти 16 Гбит/с – они будут нацелены на верхний сегмент рынка. В третьем-четвертом кварталах Intel добавит еще один графический процессор Arc Alchemist под кодовым названием Alchemist+ (ACM+), а также модель с TDP 175-225 Вт и новый SKU 75-100 Вт.

Дорожная карта подтверждает планы Intel относительно Battlemage в первом квартале 2024 года. Именно тогда должен стартовать предварительный запуск – вероятно, для выбора партнеров. Реальный запуск модели BMG G10 с TDP ниже 225 Вт состоится во втором квартале 2024 года. В том же квартале серия также получит второй чип с TDP ~ 150 Вт (BMG G21).

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RedGamingTech также раскрыл основные подробности об архитектуре Battlemage. Серия должна включать улучшенное ускорение трассировки лучей, улучшения микроархитектуры и технологию рендеринга на основе машинного обучения следующего поколения. Слайд подтверждает, что Xe2-HPG будет нацелен на сегмент высокой производительности и энтузиастов игр.