Письменник-фантаст за 9 місяців створив 97 книг — допомогли ChatGPT і Midjourney

Письменник Тім Баучер стверджує, що створював тексти й ідеї за допомогою ChatGPT, Claude та Anthropic, а ілюстрації для книг генерувала за його запитами нейромережа Midjourney.

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За 9 місяців автор створив 97 книг – кожна містить від 2000 до 5000 слів та від 40 до 140 ілюстрацій. За словами Баучера, на створення одного примірника за допомогою ШІ-інструментів йшло близько 6-8 годин, але є й такі, на які знадобилось всього 3 години.

Книги нині продаються онлайн за ціною від $1,99 до $3,99.

«Штучний інтелект виявився чудовим каталізатором для моєї творчої роботи. Він дав мені змогу збільшити кількість – зберігаючи при цьому якість; і дозволив заглибитися в складне світотворення з ефективністю, якої я ніколи не міг досягти», – коментує письменник в статті в Newsweek.

Літературний світ, як і інші сфери життя, піддався впливу штучного інтелекту. У лютому чатбот ChatGPT був вказаний, як автор чи співавтор понад 200 книг у книжковому магазині Amazon. Найчастіше ШІ використовували для створення посібників зі штучного інтелекту та дитячих книжок.

Раніше Аммар Реші, менеджер із дизайну продуктів у фінансово-технологічній компанії з Сан-Франциско, написав та проілюстрував дитячу книгу за 72 години за допомогою ChatGPT і Midjourney. Видання під назвою «Аліса та Іскорка» стало вірусним в Twitter та було розкритиковане креативниками.

У Голлівуді призупинили знімання багатьох фільмів та шоу через те, що сценаристи Гільдії письменників Америки вперше за 15 років почали страйкувати – зокрема й через побоювання того, що штучний інтелект відбере їхні робочі місця та зменшить гонорари. Сценаристи вимагають обмежити використання ШІ для написання кіно- та телесценаріїв.