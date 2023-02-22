ChatGPT став автором щонайменше 200 книг в Kindle Store — книжковому інтернет-магазині Amazon

Ймовірно, кількість книг, написаних ШІ-чатботом ChatGPT значно більша, оскільки політика Amazon прямо не вимагає від авторів розкривати інформацію про використання штучного інтелекту.

Reuters пише, що авторство чатбота вказано у 200 книжках в Kindle Store. Це один з останніх прикладів використання ChatGPT, який отримав велику популярність у громадськості після того, як OpenAI відкрила безплатний доступ до нього у листопаді.

«Я бачив, як люди роблять на цьому цілу кар’єру. Ідея написати книгу нарешті стала більш можливою», — сказав Бретт Шиклер, продавець із Рочестера, штат Нью-Йорк, який опублікував дитячу книжку в Kindle Store.

Творіння Шиклера під назвою «Мудра маленька білочка: історія про заощадження та інвестиції» — це 30-сторінкова дитяча книжка, написана й проілюстрована ШІ, яка продається за $2,99 за цифрову копію та $9,99 за друковану версію. Хоча Бретт каже, що книга принесла йому менш як $100 з моменту її публікації в січні, він витратив на її створення кілька годин. Автор використовував підказки ChatGPT на зразок: «напиши історію про тата, який навчає свого сина фінансової грамотності»

Серед інших прикладів контенту Kindle Store, створеного штучним інтелектом: дитяча історія «Сила домашнього завдання», збірка віршів «Відлуння Всесвіту» та науково-фантастична епопея міжзоряний бордель «Галактичний сутенер: Том 1»

«Це те, про що варто хвилюватися. Ці книги заполонять ринок, і багато письменників залишаться без роботи. Автори й платформи мають відкривати інформацію про те, як пишуться такі твори. Інакше ми отримаємо багато книжок низької якості», — сказала Мері Розенбергер, виконавчий директор Гільдії авторів.

Тим часом американський онлайн-журнал фентезі та наукової фантастики Clarkesworld Magazine тимчасово призупинив подання коротких оповідань, після потоку статей, що підозрюються у використанні ШІ без попередження. Редактор видання Ніл Кларк каже, що ідентифікував історії, створені чатботом, завдяки «деяким дуже очевидним закономірностям», але не уточнив яким саме.

«Я можу сказати, що цього місяця кількість повідомлень про спам, які призвели до блокування, досягла 38%. Хоча відхилити та заборонити ці подання було просто — їх кількість зростає, тож це вимагає інших додаткових заходів. Що ще гірше, технологія стане лише кращою, тому виявлення творів ШІ стане складнішим», — каже він.

Clarkesworld нині забороняє подання розповідей, «написаних ШІ або у співавторстві з ШІ». Цього місяця видання забанило понад 500 користувачів за те, що ті надіслали контент, ймовірно, створений штучний інтелектом. Clarkesworld платить 12 центів за слово, а це явна можливість швидкого заробітку.

From what I can tell, it’s not about credibility. It’s about the possibility of making a quick buck. That’s all they care about. — clarkesworld (@clarkesworld) February 20, 2023

Разом з тим знову виникають питання щодо правдивості інформації, наданої штучним інтелектом, або можливого плагіату. Наприклад, ChatGPT та Bard можуть «галюцинувати» — тобто впевнено видавати неправду за факт. Крім того, чатботи навчаються на контенті, створеному людьми — часто без відома або дозволу оригінального автора — і іноді використовують ідентичний синтаксис вихідного матеріалу.

Минулого року технічне видання CNET використовувало власну модель штучного інтелекту для створення щонайменше 70 економічних статей. Окрім хитрого підходу до повідомлення про авторство ШІ (лише якщо читач натискав на рядок автора), роботи містили численні фактичні помилки й майже ідентичні фрази з інших сайтів. У результаті CNET вніс виправлення та призупинив використання інструменту — однак один із дочірніх сайтів уже принаймні експериментував із його повторним використанням.

Джерело: Engadget