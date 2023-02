ChatGPT став автором щонайменше 200 книг в Kindle Store — книжковому інтернет-магазині Amazon

Ймовірно, кількість книг, написаних ШІ-чатботом ChatGPT значно більша, оскільки політика Amazon прямо не вимагає від авторів розкривати інформацію про використання штучного інтелекту.

Reuters пише, що авторство чатбота вказано у 200 книжках в Kindle Store. Це один з останніх прикладів використання ChatGPT, який отримав велику популярність у громадськості після того, як OpenAI відкрила безплатний доступ до нього у листопаді.

Творіння Шиклера під назвою «Мудра маленька білочка: історія про заощадження та інвестиції» — це 30-сторінкова дитяча книжка, написана й проілюстрована ШІ, яка продається за $2,99 за цифрову копію та $9,99 за друковану версію. Хоча Бретт каже, що книга принесла йому менш як $100 з моменту її публікації в січні, він витратив на її створення кілька годин. Автор використовував підказки ChatGPT на зразок: «напиши історію про тата, який навчає свого сина фінансової грамотності»

Серед інших прикладів контенту Kindle Store, створеного штучним інтелектом: дитяча історія «Сила домашнього завдання», збірка віршів «Відлуння Всесвіту» та науково-фантастична епопея міжзоряний бордель «Галактичний сутенер: Том 1»

Тим часом американський онлайн-журнал фентезі та наукової фантастики Clarkesworld Magazine тимчасово призупинив подання коротких оповідань, після потоку статей, що підозрюються у використанні ШІ без попередження. Редактор видання Ніл Кларк каже, що ідентифікував історії, створені чатботом, завдяки «деяким дуже очевидним закономірностям», але не уточнив яким саме.

Clarkesworld нині забороняє подання розповідей, «написаних ШІ або у співавторстві з ШІ». Цього місяця видання забанило понад 500 користувачів за те, що ті надіслали контент, ймовірно, створений штучний інтелектом. Clarkesworld платить 12 центів за слово, а це явна можливість швидкого заробітку.

From what I can tell, it’s not about credibility. It’s about the possibility of making a quick buck. That’s all they care about.

— clarkesworld (@clarkesworld) February 20, 2023