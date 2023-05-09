«Python на стероїдах» — Modular представив мову програмування Mojo для розробки ШІ. Стартап очолює архітектор LLVM та творець Swift Кріс Латнер

ШІ-стартап Modular запустив Mojo – нову мову програмування для розробників штучного інтелекту, яка покликана поєднати зручність використання синтаксису Python (і повну сумісність з його екосистемою) зі швидкістю C.

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Нині існує кілька проєктів, спрямованих на прискорення Python (такі як Jax і компілятор Python під назвою Codon), однак Mojo вирізняється серед інших у 35 000 разів більшою швидкістю під час виконання числових алгоритмів та тим, які люди доклали рук до її створення. Генеральний директор Modular Кріс Латнер – ветеран Apple, Google і Tesla, який був співрозробником проєкту для створення компіляторів LLVM, співзасновником інфраструктури для компіляторів MLIR і очолював розробку мови програмування Swift. Співзасновник стартапу Тім Девіс раніше в Google керував API машинного навчання, компіляторами та інфраструктурою середовища виконання.

В Modular кажуть, що Mojo швидша, ніж C++, стійкіша до зламів, ніж CUDA від Nvidia, і така ж безпечна, як Rust.

Створення Mojo починалось з мети впровадження інноваційної моделі програмування в прискорювачі машинного навчання. Однак оскільки сучасні CPU також мають тензорні та інші ШІ-прискорювачі, Modular вирішила, що мова має підтримувати програмування загального призначення та перейняти екосистему Python – що власне спростило проєктування і дало змогу компанії зосередитись на побудові моделі компілятора та розробці конкретних функцій програмування.

Mojo сумісна з програмами Python та підтримує її основні функції, такі як async/wait, обробка помилок і варіації, але класи та інші аспекти поки відсутні. Стандартна бібліотека, компілятор і середовище виконання Mojo ще не доступні для локальної розробки (але випробувати мову можна в блокноті Jupyter).

У дорожній карті Mojo присутні такі функції як підтримка кортежів, яка вже частково реалізована, а також ключові аргументи у функціях, покращену підтримку керування пакетами та стандартні бібліотечні функції, такі як канонічні масиви та типи словників. Також очікується повна підтримка динамічних функцій у класах Python, як і взаємодія з C/C++.

Дослідник даних Джеремі Говард, співзасновник Fast.ai, сказав, що Mojo може стати «найбільшим прогресом в мовах програмування за десятиліття»:

«Можна у будь-який момент обрати швидший «режим», використовуючи «fn» замість «def» для створення функції, де ви повинні точно оголосити тип кожної змінної, і в результаті Mojo створить оптимізований машинний код для реалізації функції. А якщо ви використаєте «struct» замість «class», ваші атрибути будуть щільно упаковані в пам’ять, так що їх можна використовувати в структурах даних. Це ті функції, які дозволяють таким мовам як C бути швидкими, і тепер вони доступні для програмістів Python – просто із оновленим синтаксисом», — пояснює Говард. Курс Курс Cinema 4D Ти матимеш безплатний доступ до C4D. Ми про все подбали Записатися

Джерело: The Register, Infoworld, Siasat