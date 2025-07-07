Костюми для «Грішників» Раяна Куглера викупили у Marvel — зі «складу» для перезапуску «Блейда»

Кадр з фільму «Грішники» / Warner Bros

Виявляється у «Грішників» Раяна Куглера і перезапуску «Блейда» від Marvel є ще дещо спільне, окрім вампірської тематики — і це костюми.

В інтерв’ю ScreenCrush (через Variety) продюсер «Грішників» Сев Оганян розповів, що «багато» акторів другого плану фільму носили костюми, які спочатку були призначені для перезапуску «Блейда» з Махершалою Алі. Обидва проєкти мали спільного костюмера — Рут Е. Картер (працювала над «Чорною пантерою»), яка після того, як проєкт Marvel потрапив у виробниче пекло, швидко зорієнтувалась в тому, куди застосувати невикористане вбрання.

«У Рут випадково був склад, повний одягу, що відповідав епосі. І в якийсь момент вона каже: “Чорт, ми маємо знімати цей фільм завтра”», — каже Оганян. «Marvel були достатньо щедрими та люб’язними, щоб дозволити нам фактично купити його за собівартістю».

Обидва фільми мають «вампірську тематику», до того ж одна з незліченних версій сценарію «Блейда» мала відбуватись в ту саму епоху, що й «Грішники», тому гардероб підходив майже ідеально. Оганян додав, що одяг, призначений для «Блейда», носив лише другорядний акторський склад, тоді як зірки, на чолі з Майклом Б. Джорданом та його двома персонажами, отримали оригінальні костюми.

Що цікаво, окрім вбрання у «Блейда» лишився спеціально збудований для фільму і зрештою невикористаний потяг. Цікаво, в якому проєкті ми його зрештою побачимо?

Нагадаємо, що Marvel анонсувала перезапуск «Блейда» з Махершалою Алі ще у 2019 році на Comic-Con у Сан-Дієго. Виробництво стартувало лише за два роки, хоча зйомки, заплановані на жовтень, так і не відбулись — проєкт залишив режисер Бассам Тарік, якого з того часу замінили ще два колеги. Зі сценаристами ситуація була не краща і станом на червень 2024 року над проєктом працював сьомий чи восьмий за ліком сценарист.

Весь цей час студія намагалась замовчувати проблеми й навіть відмовила у співпраці сценаристу оригінального «Блейда» Девіду С. Гоєру, коли той запропонував допомогу, зі словами, що фільм «у хорошому стані». Цей «хороший стан» зрештою вилився у те, що проєкт поступився датою релізу в жовтні 2024-му новому «Хижаку». Останні новини про перезапуск з’являлись у квітні, коли інсайдери писали про потенційне скасування, а компанія Flying Lotus, яку найняли для написання музики, заявила, що «Блейд» здається «далеким від реальності на цей час».

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Сам Махершала Алі у недавньому інтерв’ю заявляв, що не знає на якому етапі з «Блейдом» наразі перебуває Marvel.

«Зателефонуйте Marvel», — заявив Алі на нью-йоркській прем’єрі фільму «Світ Юрського періоду: Відродження». «Я готовий. Дайте їм знати, що я готовий».

Деякі журналісти припускали потенційну появу персонажа у майбутньому «Месники: Судний день» — якщо, звісно, там вистачить місця серед 50+ головних акторів. Власне на альтернативну долю персонажа натякав і бос Marvel Кевін Файгі у торішньому інтерв’ю:

«Ми віддані Блейду. Нам подобається цей персонаж, нам подобається, як Махершала його інтерпретує. І будьте певні: щоразу, коли ми змінюємо напрямок проєкту або все ще з’ясовуємо, як він вписується в наш графік, ми повідомляємо про це глядачам. Ви всі в курсі того, що відбувається. Але я можу вам сказати, що персонаж справді потрапить до MCU».

Нагадаємо, що «Грішники» — це перший авторський фільм Раяна Куглера, знятий у жанрі історичного надприродного фільму жахів. Фільм став одним із хітів цьогорічних кінофестивалів і початково отримав ідеальні 100% на Rotten Tomatoes. У прокаті «Грішники» зібрав $364 млн, посівши восьме місце у рейтингу найкасовіших фільмів 2025 року — з цікавого, це єдиний оригінальний фільм у топ-10, тобто він не є рімейком, сиквелом чи приквелом.