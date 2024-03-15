Rakuten Viber: майже 80% українців обирають Android, а Samsung — найпопулярніший бренд смартфонів

Водночас число користувачів, які обирають смартфони з iOS зростає вже кілька років поспіль.

Rakuten Viber дослідив, які мобільні платформи та моделі смартфонів найчастіше обирають українці. Більшість традиційно надає перевагу телефонам на базі Android — 78% (у лютому 2024 року), однак число користувачів iOS зростає вже кілька років поспіль: у 2024-му — 22%, у 2023 — 19%, а в 2022 році – 17%.

П’ятірка найпопулярніших брендів смартфонів залишилась незмінною у порівнянні з двома попередніми роками:

Samsung

Redmi

Apple

Xiaomi

Huawei

Топ моделей смартфонів також не змінився у порівнянні з торішніми даними:

Redmi 9A

iPhone 11

Redmi 9C

Redmi Note 9

Redmi 9

Зазначається, що статистика зібрана завдяки внутрішнім інструментам Rakuten Viber і включає лише узагальнені дані про бренди та моделі смартфонів.

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