Razer анонсувала портативну консоль Edge 5G — ще одного конкурента Steam Deck

Лише через тиждень після того, як Logitech представила G CLOUD, Razer спільно з Verizon анонсувала портативну консоль Edge 5G на заході Mobile World Congress. Новинка також пропонує доступ до хмарних ігор, поряд з можливістю локальної установки.

BREAKING: @Verizon, @Razer and @Qualcomm are teaming up on the world’s first 5G mobile gaming handheld—Razer Edge 5G! It will allow you to play your favorite games regardless of whether you are gaming in the cloud, on an app or streaming from your console. https://t.co/TYPw5xFyeF pic.twitter.com/F9Vg3CfABl — George Koroneos 🗿🍹 (@GLKCreative) September 28, 2022

Verizon та Razer позиціонують свою консоль як перший у світі мобільний ігровий портативний комп’ютер з підтримкою 5G. Вона буде заснована на ігровій платформі Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1, яку виробник чипів представив як еталонний дизайн у листопаді минулого року. Тоді ж Razer створила та представила комплект розробника для Android, з 6.65” екраном OLED 120 Гц, веб-камерою 1080p та чотирисмуговими динаміками Snapdragon Sound.

Судячи з короткого тизера, Razer Edge 5G здається орієнтованою на споживача версією цього пристрою. Більш обтічний дизайн нагадує контролер Razer для смартфонів Kishi V2, тепер інтегрований безпосередньо у консоль. Компанія розповість більше про Edge 5G на заході RazerCon 15 жовтня.

Ринок пристроїв для мобільних ігор сильно змінився між виходом комплекту розробки G3x та сьогоднішнім анонсом Razer Edge 5G – на початку цього року з’явилася Steam Deck. Зважаючи на все, у консолі Valve незабаром буде багато конкурентів.

Джерело: Ars Technica