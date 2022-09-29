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Razer анонсувала портативну консоль Edge 5G — ще одного конкурента Steam Deck

Razer анонсувала портативну консоль Edge 5G — ще одного конкурента Steam Deck

Лише через тиждень після того, як Logitech представила G CLOUD, Razer спільно з Verizon анонсувала портативну консоль Edge 5G на заході Mobile World Congress. Новинка також пропонує доступ до хмарних ігор, поряд з можливістю локальної установки.

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Verizon та Razer позиціонують свою консоль як перший у світі мобільний ігровий портативний комп’ютер з підтримкою 5G. Вона буде заснована на ігровій платформі Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1, яку виробник чипів представив як еталонний дизайн у листопаді минулого року. Тоді ж Razer створила та представила комплект розробника для Android, з 6.65” екраном OLED 120 Гц, веб-камерою 1080p та чотирисмуговими динаміками Snapdragon Sound.

Razer Edge 5G

Судячи з короткого тизера, Razer Edge 5G здається орієнтованою на споживача версією цього пристрою. Більш обтічний дизайн нагадує контролер Razer для смартфонів Kishi V2, тепер інтегрований безпосередньо у консоль. Компанія розповість більше про Edge 5G на заході RazerCon 15 жовтня.

Ринок пристроїв для мобільних ігор сильно змінився між виходом комплекту розробки G3x та сьогоднішнім анонсом Razer Edge 5G – на початку цього року з’явилася Steam Deck. Зважаючи на все, у консолі Valve незабаром буде багато конкурентів.

Джерело: Ars Technica


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